Peu de gens le savent, mais cette boisson populaire en hiver peut aider à mieux dormir - il n'y a qu'une condition

Cette boisson que l'on oublie trop souvent est pourtant reconnue par les médecins pour ses qualités d'amélioration du sommeil.

Le manque de sommeil est l'un des problèmes majeurs des Français depuis une dizaine d'années. D'après Santé Publique France, 15 à 20 % des adultes déclarent souffrir d'insomnie, et 4 à 6 % sont diagnostiqués du syndrome d'apnées du sommeil.

Thérapies, méditation, relaxation… plusieurs approches permettent de mieux dormir. Selon les spécialistes, l'alimentation peut elle aussi résoudre une partie du problème. Le docteur britannique Tim Mercer a d'ailleurs expliqué sur son compte TikTok que l'une des boissons les plus populaires en hiver peut améliorer à la fois la qualité et la quantité de sommeil. Il a souligné que cette boisson chaude "peut aider à dormir 11 minutes de plus chaque nuit" et avec "moins de réveils nocturnes." Une aubaine pour celles et ceux qui souffrent de nuits agitées.

Mais alors de quelle boisson s'agit-il ? Café, thé, vin chaud ? Eh bien non, selon Tim Mercier, c'est le chocolat chaud qui est capable d'apaiser vos nuits. En effet, ce breuvage contient du tryptophane, un acide aminé à partir duquel nous fabriquons de la sérotonine, qui, la nuit venue, se transforme en mélatonine, l'hormone du sommeil. Voilà comment une tasse de chocolat chaud en fin de journée peut favoriser un meilleur sommeil.

© Alina Rosanova-AdobeStock

Cependant, les experts recommandent de ne pas dépasser une seule tasse avant le coucher. Le chocolat contient également de la caféine et de la théobromine, deux composés qui, à trop forte dose, peuvent perturber le sommeil au lieu de l'améliorer.

De plus, il est conseillé de vérifier la composition de certaines recettes de chocolat chaud industriel acheté en grande surface. Certaines ont une teneur en sucre extrêmement élevée, qui peut vous garder loin des bras de Morphée pendant de longues heures. Pour rappel, le chocolat noir est le moins sucré de tous. Les chocolats noirs avec un très haut pourcentage de cacao (90 % ou 100 %) ne contiennent d'ailleurs pas de sucre du tout ou en très petite quantité. Le chocolat blanc reste le plus sucré, car il ne contient pas de pâte de cacao, uniquement du beurre de cacao, du sucre, et du lait en poudre ou condensé.