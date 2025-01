Un divorce sur trois a lieu à cette période et elle arrive très bientôt

Le nombre de divorces en France va bientôt connaître un pic important. Mais attention, certains départements seront plus durement touchés que d'autres.

En moyenne, la France a enregistré environ 130 000 divorces par an sur les 30 dernières années. En 2023, 96 000 couples ont demandé les services d'un avocat spécialisé pour cette raison.

Cependant, il ne faut pas croire que les divorces sont répartis uniformément tout au long de l'année. En réalité, un tiers des unions prend fin à la même période tous les ans. C'est d'ailleurs une tendance qui se remarque dans de nombreux pays autres que la France, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Durant cette période, un jour en particulier connaît un pic de demandes de divorce. Celui-ci a même été surnommé le "Divorce Day" (jour du divorce) à travers le monde.

En fait, le nombre de séparations augmente de manière significative à chaque début d'année. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs liés à la période des fêtes. Les tensions familiales, souvent exacerbées, en sont la première raison. De plus, beaucoup de personnes profitent des bonnes résolutions pour prendre des décisions importantes, comme mettre fin à une relation insatisfaisante. Enfin, la raison principale pour laquelle le premier lundi de janvier est surnommé "jour du divorce" est stratégique : de nombreux cabinets d'avocats ferment leurs portes entre Noël et le Nouvel An, obligeant ceux qui souhaitent divorcer à attendre leur réouverture pour déposer leur dossier. En 2025, le "Divorce Day" tombera donc le lundi 6 janvier.

© LIGHTFIELD STUDIOS-AdobeStock

Le taux de divorce n'est pas uniformément réparti sur le territoire français. Les statistiques diffusées par le ministère de la Justice en novembre 2024 indiquent même de grandes disparités régionales, et au sein de celles-ci, entre les départements et les villes.

Les départements de l'arc méditerranéen et de la vallée du Rhône, notamment les Bouches-du-Rhône et l'Isère, enregistrent des taux de divorce supérieurs à la moyenne nationale, avec 5,7 et 5,4 divorces pour 1 000 personnes mariées. C'est également le cas de l'Île-de-France qui compte 5,3 divorces pour 1000 personnes mariées. À l'inverse, certains départements plus ruraux comme le Cantal ou le Massif Central affichent des taux de divorce plus faibles, avec 3,3 divorces pour 1 000 personnes mariées.