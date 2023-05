"J'ai dû la chercher un certain temps" : la plupart des gens n'arrivent pas à voir la femme cachée dans cette photo

Les internautes adorent se creuser la tête pour résoudre les défis visuels, et récemment, un tableau d'un artiste allemand qui a caché le corps d'une femme dans son travail a gagné en popularité. Testez votre perspicacité et voyez si vous pouvez la repérer sur le tableau.

Jörg Düsterwald publie ses œuvres sur Instagram, où près de 5 000 personnes le suivent. Ses photos se distinguent par leur originalité et leur réalisme. Il a récemment posté une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a caché un corps féminin. Au premier coup d'œil, il est difficile à repérer.

Sur la photo qui va suivre, on voit un bunker recouvert de verdure, mais quelque part, une femme est cachée. Où? Pour la voir, vous devez faire preuve d'une grande perspicacité. Et la plupart des personnes qui ont essayé n'ont pas réussi ce test.

Etes-vous prêt ? Alors commencez en cliquant sur l'image ci-dessous pour l'agrandir et la voir dans les meilleures conditions. Puis cherchez la femme !

Cliquez sur l'image pour l'afficher en grand © DR

Jörg Düsterwald est un peintre allemand. Il pratique l'art depuis plus de 25 ans et réalise des projets commerciaux et artistiques. Il a fait des études de design d'intérieur et a été sacré champion d'Allemagne de bodypainting en 2008. Les projets de Jörg sont très réalistes et il est difficile de repérer les éléments cachés à première vue.

Avez-vous trouvé ? La femme est cachée au-dessus de la porte. Tout le monde ne la remarque pas tout de suite, mais si on regarde de près, on voit le corps féminin en position couchée. Il est parfaitement intégré dans le fond et ressemble à une sculpture ou une branche d'arbre.

Les internautes sont ravis du travail de l'artiste. "Super tableau", s'enthousiasment-ils. Avez-vous réussi à trouver la femme ? Défiez vos amis sur Facebook en publiant votre temps dans les commentaires de notre post Facebook, pour cela cliquez ici.