Vous avez une vue parfaite si vous dénichez le mot "Page" en moins de 15 secondes sur cette image

Votre opthalmo sera bluffé lors de votre prochain exercice de vision si vous parvenez à trouver le mot unique dissimulé sur cette image.

"O" "H" "S" "U" "E" "Z"... Le traditionnel exercice de vision chez l'opthalmologue peut être un cauchemar pour de nombreuses personnes, entre stress et peur du diagnostic fatidique. Oui, votre vue a encore baissé... Cette fois, pas de panique, l'image suivante est un simple jeu qui met en valeur votre vision mais aussi vos capacités d'attention, de concentration et de sélection d'une information.

Autant de facultés très pratiques dans la vie quotidienne. Le défi est on ne peut plus simple : dénicher le seul mot unique caché sur l'image ci-dessous et entouré d'innombrables mots "CAGE", nombreux à l'entourer. Attention, pour relever un peu le challenge, le temps est limité : 15 secondes seulement. Vous êtes prêt ? C'est parti ! Voici l'image à scruter :

Vous séchez ? Voici quelques indices :

Commencez par balayer l'image toute entière, par exemple de gauche à droite puis de bas en haut.

Puis concentrez-vous sur une partie de l'image. Divisez-la en quatre sections et passez l'une d'entre elles au crible avec attention. Puis passez à une autre partie si rien ne vous a surpris.

Dernier indice : le mot à trouver est "PAGE".

Top, c'est terminé ! Si vous avez trouvé l'emplacement du mot "PAGE", bravo à vous. Vous avez une vue de lynx et d'excellentes capacités de concentration. Il est désormais de vérifier la solution et de la donner aux malheureux joueurs qui ne sont pas parvenus à dénicher le mot magique ! Voici la solution, le mot a été cerclé de rouge pour vous aider.

Eh oui, le mot magique était bien là, "PAGE" se cachait parmi tous les mots "CAGE" écrit sur cette image qui rappelle peut-être de mauvais souvenirs à bons nombre d'écoliers punis et forcé à recopier au tableau ! Bravo à ceux qui ont trouvé, vous pouvez désormais partager votre performance et défier vos amis en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous.