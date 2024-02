Au Monopoly, gagne-t-on le double en tombant sur la case départ ? Peu de gens connaissent la règle

Certaines règles du Monopoly peuvent susciter de longues disputes. Le passage sur la case départ est un des débats les plus anciens du jeu !

Le Monopoly, devenu l'un des jeux de société les plus emblématiques, a une longue histoire en France et dans le monde. En France, il apparaît pour la première fois dans les années 1930, après plusieurs années de développement aux Etats-Unis. Depuis lors, il a conquis le cœur des joueurs français de toutes les générations, devenant l'un des jeux de société les plus connus et populaires du pays. Le secret ? Une mécanique simple, mais stratégique, basée sur l'achat et la gestion de propriétés, faisant de lui un incontournable des soirées ludiques en famille ou entre amis.

À l'échelle mondiale, le Monopoly est bien plus qu'un simple jeu de société, il est carrément devenu un phénomène culturel. Il a été traduit dans une cinquantaine de langues et adapté en de multiples éditions thématiques, mettant en scène des villes, des pays, des films, des séries télévisées, ou même des marques célèbres. Chaque édition apporte un renouveau à la version d'origine, souvent en intégrant des éléments spécifiques à la culture locale, ce qui contribue à son succès continu et à sa popularité à travers le monde et les époques.

En dehors du divertissement pur, le Monopoly a également suscité des débats et des analyses économiques. Certains voient en lui une représentation simplifiée du capitalisme, avec ses mécanismes de spéculation, d'accumulation de richesses et de faillite. D'autres l'utilisent comme outil pédagogique pour enseigner les concepts financiers et les stratégies d'investissement. Quelle que soit l'approche, le Monopoly reste un jeu intemporel qui continue d'apporter plaisir, compétition et réflexion à des millions de joueurs à travers le monde.

Mais l'un des sujets qui divisent le plus concernant le Monopoly reste, en fait, celui de ses règles. Qui ne s'est jamais écharpé sur tel ou tel principe de jeu, pouvant varier entre les amis ou les familles ? Parmi les règles du Monopoly pouvant susciter de la discorde et des versions différentes : celle qui voudrait que l'on touche le double d'argent si on tombe pile sur la case départ.

Dans les règles de base, lorsque l'on franchi cette fameuse case, située dans un coin du plateau, on touche 200 euros - ou 20 000 francs en fonction de l'âge de votre Monopoly. Selon cette règle, on devrait donc toucher le double, soit 400 euros - ou 40 000 francs donc. Mais il n'en est rien, les règles sont claires : lorsque vous passez ou tombez pile sur la case départ, recevez 200 euros. C'est donc officiel, du moins... dans les règles originelles.

Car depuis la création de Monopoly, sur les réseaux sociaux, la marque Hasbro, qui commercialise le jeu, tente de répondre aux réclamations des fans. Ainsi, en 2015, les règles ont, après concertation sur la page Facebook du jeu, été modifiées. Selon elles, tomber pile sur la case départ signifie bien de toucher le double, soit 400 euros. Anciennes ou nouvelles règles, l'essentiel est de vous mettre d'accord avant toute partie, sous peine de grosses disputes.