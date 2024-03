Il est possible de s'offrir une île privée paradisiaque à moins de 250 euros la nuit

Avez-vous déjà imaginé pouvoir vous offrir une île paradisiaque ?

Marre de la grisaille, du froid et de la pluie ? Envie de vous évader loin de tout ? On a la solution pour vous. Avez-vous déjà imaginé pouvoir louer une île privée dans l'un des plus beaux pays d'Europe ? Accrochez votre ceinture, nous partons pour la Croatie et plus précisément le comté de Šibenik-Knin, baigné par la mer Adriatique. Semblable à un confetti au milieu des eaux cristallines des îles Kornati, entre les majestueuses îles de Sit et Žuta, se trouve un trésor méconnu : Ravna Sika.

Cette île, d'une taille modeste de 10 000 mètres carrés, offre une évasion paradisiaque loin du tumulte de la vie quotidienne. Au cœur de cette oasis insulaire se dresse une maison pittoresque de 80 mètres carrés, offrant deux chambres confortables, une cuisine bien équipée, une salle de bains moderne et un séjour chaleureux. Le point fort de la maison : par la fenêtre, à perte de vue, les eaux scintillantes de la mer Adriatique. Et le tout, privatisable ! Le prix de la nuit sur cette île paradisiaque ? 220 euros.

La seule contrainte, s'y rendre. Pour atteindre ce havre de paix, plusieurs options s'offrent à vous. Les plus pressés peuvent opter pour un transport rapide et confortable à bord d'un hors-bord privé, avec un trajet d'environ 45 minutes depuis la presqu'île de Murter, moyennant 350 euros. Il est aussi possible de s'y rendre avec un bateau de pêche, pour une traversée d'environ deux heures trente pour un tarif de 300 euros.

L'expérience de séjour sur l'île de Ravna Sika est synonyme d'intimité et de tranquillité. Les voyageurs ont l'île entièrement à leur disposition, avec la possibilité de louer un petit bateau équipé d'un moteur de 4,5 chevaux, parfait pour explorer les environs et atteindre la Marina de Žut en seulement 20 minutes. Pour un prix modique de 35 euros par jour, ce bateau offre une liberté totale pour partir à la découverte des criques cachées, des plages isolées et des eaux turquoise qui entourent l'île.

Que vous soyez à la recherche d'une escapade romantique, d'une aventure en famille ou simplement d'un refuge paisible loin du bruit de la civilisation, Ravna Sika promet une expérience inoubliable. Plongez dans les eaux cristallines, promenez-vous le long des sentiers côtiers parsemés de plantes aromatiques, ou détendez-vous simplement sur la terrasse de votre maison de vacances, en admirant le coucher de soleil sur l'horizon infini de la mer Adriatique.