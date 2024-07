Personne n'aurait pu s'en douter, ce château anglais cache le plus beau spa du monde

Selon le classement des meilleurs spas du monde, établi par Condé Nast, ce château anglais cache une vraie pépite.

Vous aimez les parenthèses de détente, de luxe, de calme et de volupté ? Le classement annuel des spas du monde, établi par le site spécialisé Condé Nast, peut vous aider dans votre quête de perfection en la matière. Le magazine publie régulièrement son classement des meilleurs spas, agrémentés de catégories très spécialisées. Famille, luxe, idéal pour une pause... Les critères sont nombreux.

Si l'on se fie toutefois aux avis plus larges des lecteurs du site, un établissement ressort souvent ces dernières années. De Sainte Lucie à la Grèce, les destinations sont nombreuses dans le top 20 des meilleurs spas du monde. Et le premier d'entre eux, avec un énorme score de 97.6, a de quoi surprendre. Derrière son apparence à première vue désuète, l'établissement numéro un du classement en 2023, est le favori des lecteurs depuis... 2019 et propose une offre cinq étoiles.

Il s'agit du Lucknam Park, un hôtel et spa situé dans le Wiltshire, à l'ouest de Londres, tout près de la ville thermale de Bath. Niché dans les idylliques Cotswolds, Lucknam Park offre une parenthèse intemporelle du tumulte de la vie moderne. Cette propriété une maison de maître, bâtie au 18ème siècle, ornée de pierre de Bath et entourée de jardins luxuriants, dégage un charme et une élégance à l'ancienne, offrant le cadre parfait à la tranquillité. Le domaine a été racheté en 1994 par ses actuels propriétaires, qui en ont donc fait un hôtel de luxe et une havre de paix pour une virée au calme dans la campagne anglaise.

Le Lucknam Park propose aujourd'hui 42 chambres, une piscine, un centre équestre, un restaurant étoilé tenu par le chef Hywel Jones et bien sûr... un spa ! C'est ce dernier qui vaut donc à l'hôtel d'être classé numéro un des meilleurs complexes avec spa au monde, selon le classement publié par Condé Nast. Sur les deux autres marches du podium dudit top 20, on retrouve derrière l'hôtel britannique le Palazzo Fiuggi en Italie et le Ananda in the Himalayas, en Inde.

Le spa du Lucknam Park se distingue notamment par le charme de son jardin anglais tout proche mais aussi par ses nombreuses installations. Piscine de 20 mètres, bassins d'hydrothérapie intérieurs et extérieurs et des cabines thermales sont présentes, comme des soins par cryothérapie à 30 dégrés pour la peau. Si vous n'êtes pas adepte de soins aussi extrêmes, des massages sont également proposés en profitant de produits venus des bains et eaux de Bath, la célèbre cité thermale fondée par les Romains qui y avaient déjà vu tous les bienfaits des sources chaudes...