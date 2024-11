Êtes-vous meilleur en maths qu'un élève de 5ᵉ ? Faites ce test de 9 secondes pour le savoir

Vous pensez être imbattable en calcul mental ? Prenez quelques secondes de votre journée pour en avoir le cœur net.

Vous pensez que vous avez gardé le niveau de mathématiques de vos années collège ? Il est l'heure de le vérifier. Dès leur arrivée dans le second degré, les élèves sont confrontés à des problèmes de mathématiques bien plus complexes qu'en primaire. En plus de savoir additionner, soustraire, multiplier et diviser, les collégiens doivent apprendre la logique et les priorités.

À force de répétition, l'ordre des calculs devient presque automatique et les exercices sont résolus de plus en plus rapidement. Mais, que devient cette habitude si elle n'est pas entretenue pendant plusieurs années ? Êtes-vous toujours capable de résoudre un problème d'arithmétique de complexité moyenne ?

Pour en avoir le cœur net, il vous suffit de répondre juste à la question énoncée ci-dessous. Mais attendez avant de vous lancer ! Pour corser un peu les choses, votre temps de réflexion est limité à neuf secondes. Alors selon vous, combien font 96÷3×5+1-6 ? Bon courage !

Pour résoudre ce calcul mental, il faut suivre l'ordre des opérations, qui est normalement appris autour de la classe de cinquième. Si vous l'avez oublié, peut-être que l'acronyme PEMDAS vous aidera à retrouver la mémoire. Toujours pas ? Le voici : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (sans priorité, mais en partant de la gauche vers la droite), et enfin Addition et Soustraction (de gauche à droite). Il permet de se souvenir des opérations à réaliser en premier. Avec cette information, vous devriez réussir à calculer beaucoup plus rapidement.

Si vous peinez à résoudre le challenge, voici la réponse :

96÷3×5+1-6 =

32×5+1-6 =

160+1-6 = 155

Ici, il faut donc commencer par la division, puis enchaînement par la multiplication et enfin addition puis soustraction. Ce genre de défi mathématique est un très bon moyen de se remettre en jambe et de relancer la partie logique de son cerveau. Se donner une limite de temps en dessous de 10 secondes permet également de stimuler notre réactivité et notre rapidité. Se confronter à de petits tests ludiques régulièrement permet enfin de rester en forme sans s'imposer des heures d'exercices barbants à faire à la maison. Vous pouvez désormais partager ce calcul savant avec votre entourage pour savoir qui est le plus rapide...