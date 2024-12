Seul 1 ingénieur sur 10 résout ce test du premier coup - il est pourtant très simple

Ce test de logique est régulièrement donné à des ingénieurs lors d'entretiens d'embauche. Trouverez-vous la réponse en moins de deux minutes ?

Les tests de réflexion rapides sont de très bons moyens d'entretenir ses capacités mentales. Quiz, questionnaire de logique, image à analyser, il en existe de toutes les sortes. Le principe ? Trouver la réponse ou l'erreur cachée sur une image en un temps record. La plupart du temps, la limite est fixée à une minute.

Ces challenges sont d'ailleurs parfois utilisés pendant les entretiens d'embauche pour départager les candidats les plus logiques. Ces derniers sont souvent confrontés à des tests mathématiques d'apparence compliquée, mais qui se révèlent être très simples dès lors que l'on comprend leur fonctionnement. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous frotter à l'un de ces problèmes de calcul mental.

Pour trouver la réponse correcte à ce test, vous avez deux minutes. Celles-ci devraient amplement vous suffire si vous avez connaissance de tous les secrets des mathématiques. Le calcul auquel nous vous demandons de répondre est le suivant : 7+7:7+7x7-7.

Vous pensez avoir répondu correctement à ce challenge ? Vérifions ensemble. Pour trouver le résultat de cette expression, il fallait maitriser l'ordre des opérations, c'est-à-dire appliquer la règle PEMDAS (Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division de gauche à droite, Addition et Soustraction de gauche à droite). Dans ce cas, il fallait donc commencer par la division et la multiplication, puis passer aux additions et à la soustraction. Par conséquent, le résultat de ce calcul est 50.

Être capable de résoudre un problème mathématique rapidement ne repose pas uniquement sur des compétences, mais aussi sur la patience et la détermination. Certaines personnes pourraient être tentées d'abandonner à la simple vue des chiffres, sans même prendre le temps de lire la question. S'exercer à ce type de défi permet donc de se prouver à soi-même que l'on est capable d'organiser ses pensées rapidement et de mener un raisonnement logique sous pression. Ces aptitudes représentent de véritables atouts dans la vie quotidienne, notamment lors de réunions stressantes ou pour boucler un dossier urgent.