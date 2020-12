Bon plan Noël trottinette électrique : -28% sur la Go Ride 80Pro

Pratique et ludique, la trottinette électrique a toujours un succès fou au pied du sapin. Cdiscount propose une remise de 28 % sur le modèle Go Ride 80Pro Night Edition qui voit son prix passer de 349 euros à 249,99 euros avec une livraison garantie avant Noël.

De jour comme de nuit, la trottinette Go Ride 80Pro Night Edition en promotion sur Cdiscount est à l'aise sur tous les terrains. Pensée pour une utilisation partout en ville, la trottinette électrique Go Ride 80Pro Night Edition affiche une impressionnante liste d'équipements. Écran LED couleur pour un contrôle efficace de la vitesse, double système de freinage, double suspension pour une conduite souple et pneus increvables de 8 pouces en font la trottinette idéale pour une utilisation quotidienne. Lorsque la nuit tombe, 6 feux permettent de conduire avec l'assurance de voir et d'être vu.

GO RIDE 80PRO Night Edition - Trottinette électrique 8- - 350 W - 6.6Ah - Larges roues increvables - Double suspension - Béquille 349,00 € 249,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Un bon plan livré à temps pour Noël

Cdiscount garantit la livraison de cette trottinette électrique avant Noël. Doté d'une autonomie de 25 km, ce modèle atteint la vitesse de 25km/h. La Go Ride 80Pro Night Edition se plie facilement et ne pèse que 11,5 kg. Elle peut toutefois embarquer un conducteur pouvant peser jusqu'à 100 kg. La trottinette électrique Go Ride 80Pro Night Edition bénéficie en ce moment d'une réduction de 28 % et passe de 349 à 249,99 euros sur Cdiscount. Bonne nouvelle : le site garantit la livraison de ce bon plan avant Noël !