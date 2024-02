Je suis femme de chambre, ce geste anodin des clients à l'hôtel se paie cher

A l'hôtel, certaines habitudes sont à bannir, selon une femme de chambre.

Le personnel d'hôtels en voit de toutes les couleurs. Et femme - ou homme - de chambre est loin d'être un métier anodin. Souvent physique, parfois mal payée, cette profession exige de la rigueur, de la résistance au stress, un souci du détail et... beaucoup de patience. D'autant qu'il faut savoir composer avec le manque de savoir-vivre, voire carrément de respect, de certains clients peu préoccupés par le sort des petites mains de l'hôtellerie. Parce qu'à l'hôtel, on ne fait pas comme chez soi.

En France, on dénombre 17 405 hôtels pour un total de 651 944 chambres. Et autant de pièces à nettoyer, ranger et organiser pour le personnel de ces établissements. En 2022, on estime à plus de 210 millions le nombre de nuitées réservées par des Français, en France, selon les chiffres de l'Insee. Inévitablement, parmi ces expériences, on dénombre quelques mauvaises expériences, notamment du côté des femmes et hommes de chambre.

La version américaine du site le Huffpost a recensé quelques-unes de ces mésaventures, racontées par le personnel d'hôtels. De ces constats, se dégagent par ailleurs plusieurs choses à ne surtout pas faire quand vous séjournez dans l'un de ces établissements, en France ou à l'étranger. Car certains clients adoptent une attitude négligente envers les biens de l'hôtel, endommageant parfois délibérément des équipements tels que les téléviseurs, les meubles ou les articles de toilette. Ces comportements irrespectueux mettent à l'épreuve la patience du personnel hôtelier et peuvent entraîner des coûts matériels et humains.

La première des règles à respecter à l'hôtel pour la femme de chambre interrogée par le Huffpost est claire : arrêtez de laisser constamment l'inscription "Ne pas déranger" sur la poignée de votre porte, souvent utilisée pour sa propre tranquillité - ou quand on a des choses à se reprocher ? "Peut-être que les clients pensent que lorsque nous ne nettoyons pas la chambre, c'est plus facile pour nous, mais lorsqu'une chambre reste deux ou trois jours sans nettoyage, elle est très sale", raconte cette employée d'un hôtel de San Francisco, aux États-Unis.

Et d'ajouter, toujours sur cette pratique aussi récurrente qu'agaçante pour le personnel d'hôtel : "Je dois me précipiter pour nettoyer la pièce et ça me fait mal au corps. Il est très facile de se blesser. Il m'est plus facile de nettoyer et de rafraîchir la pièce chaque jour. Et si suffisamment de clients ne veulent pas du service de ménage, l'hôtel me dira de ne pas venir travailler et je perdrai le salaire sur lequel je comptais ce jour-là, même si les frais de ménage sont déjà inclus dans le tarif de votre chambre."