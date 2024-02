"Les serviettes seront plus douces et moelleuses avec cette astuce utilisé tous les jours dans les hôtels"

Les hôtels et blanchisseries sont nombreux à utiliser cette méthode, elle permet d'obtenir des serviettes douces et moelleuses plus longtemps.

Quoi de mieux qu'en plein hiver de se lover dans une serviette chaude ou un peignoir moelleux à la sortie de la douche ? Hélas, nos serviettes s'usent vite et deviennent trop rapidement rêches à force de lavage. Avez-vous déjà remarqué à quel point les serviettes dans les hôtels sont incroyablement douces et moelleuses ? Pourtant, elles aussi sont lavées à répétition. Les peignoirs et serviettes fonten réalité l'objet d'un traitement particulier qui leur offrent une plus longue durée de vie mais aussi un toucher plus doux et moelleux qu'à la maison.

La matière de la serviette ou la marque n'est pas en cause. Il s'agit bien d'une astuce de lavage souvent utilisée dans les hôtels mais aussi dans les blanchisseries. Si vous vous êtes déjà demandé comment reproduire cette sensation chez vous, la réponse pourrait être plus simple que vous ne le pensez. L'astuce ? Le vinaigre blanc. Ce produit courant dans nos cuisines est le secret derrière les serviettes douces et moelleuses que nous adorons dans les hôtels.

L'utilisation du vinaigre blanc dans le lavage des serviettes est une méthode éprouvée pour garder les fibres souples et éliminer l'accumulation de détergent qui peut les rendre rigides et rêches. Pour obtenir des serviettes aussi douces que celles des hôtels, commencez par les laver séparément des autres vêtements. Cela permet de s'assurer qu'elles ont assez d'espace pour être nettoyées et rincées correctement.

La technique est simple : utilisez une quantité réduite de lessive, environ 50 ml, et remplacez votre adoucissant habituel par 20 ml de vinaigre blanc. Laver vos serviettes à une température plus élevée, comme 60 °C, aide également à éliminer les germes et les bactéries, tout en évitant l'accumulation de résidus de savon. Ne vous inquiétez pas de l'odeur désagréable et tenace du vinaigre blanc : elle disparaît durant le lavage.

Le vinaigre blanc a plusieurs avantages lorsqu'il est utilisé dans le lavage des serviettes. Non seulement il aide à assouplir les fibres, mais il élimine également l'accumulation de détergent, rendant les serviettes presque comme neuves. De plus, il peut éliminer les odeurs désagréables, un problème courant avec les serviettes qui ne sèchent pas complètement.

Une fois le cycle de lavage terminé, un cycle d'essorage supplémentaire peut aider à éliminer l'excès d'eau. Pour un séchage optimal, utilisez un sèche-linge. Le séchage en machine aide à rendre les serviettes encore plus douces et moelleuses, un résultat souvent difficile à obtenir avec un séchoir classique.

Ce conseil de blanchisserie n'est pas seulement limité aux serviettes. Le vinaigre blanc peut être utilisé pour nettoyer une gamme de vêtements et de textiles, en aidant à éliminer les savons et les produits chimiques accumulés. Il contribue également à préserver les couleurs et à réduire l'électricité statique. Même les taches tenaces comme le vin, la sauce tomate, le café, le thé ou les traces de déodorant peuvent être éliminées avec l'aide du vinaigre.