Cet aliment est à ne jamais mettre dans vos bagages, il peut vous faire rater votre avion

Gare aux souvenirs de vacances dans vos bagages ! Un expert de l'aéroport de Dublin révèle qu'un aliment en particulier peut vous valoir un contrôle approfondi et retarder votre vol.

Qui n'a jamais ramené un souvenir gourmand de ses voyages à l'étranger ? Gâteaux, bonbons, épices... Ces petites douceurs nous permettent de prolonger encore un peu les vacances une fois rentré chez soi. Pourtant, certains aliments en apparence anodins peuvent vous attirer des ennuis lors des contrôles de sécurité à l'aéroport. Les règles concernant le transport de denrées alimentaires en avion sont en effet de plus en plus strictes. Liquides, gels, pâtes... Tout produit jugé potentiellement suspect par les agents de sûreté sera systématiquement analysé, quitte à vous faire louper votre vol. Mieux vaut donc bien se renseigner avant d'embarquer pour éviter les mauvaises surprises.

Bagages cabine ou soute, la vigilance est de mise. Les produits liquides en quantité limitée sont tolérés en cabine, à condition d'être présentés dans un sachet plastique transparent et refermable. Pour les bagages en soute, les règles sont un peu plus souples mais attention tout de même à ne pas transporter de denrées périssables ou mal emballées, sous peine de retrouver vos affaires souillées à l'arrivée !

Certains aliments passent cependant entre les mailles du filet, alors qu'ils présentent des caractéristiques proches de substances illicites aux yeux des scanners de sécurité. C'est le cas notamment de la pâte d'amandes, très prisée des voyageurs pour sa longue conservation. Pourtant, gare à ce souvenir sucré qui pourrait bien vous faire rater votre avion !

C'est ce que révèle John, bagagiste à l'aéroport de Dublin, qui voit passer des milliers de valises chaque jour. Selon lui, la pâte d'amandes, aussi appelée massepain, a une densité similaire à certains explosifs. Résultat : les bagages contenant cet aliment sont systématiquement retirés du tapis et leurs propriétaires appelés pour un contrôle approfondi, les retardant considérablement.

"Ne mettez jamais de pâte d'amandes dans vos bagages", prévient l'expert, interrogé par le site irlandais RSVP Live. "Votre valise sera mise de côté et vous serez appelé de l'avion pour une fouille. Même s'il y a une solution au final, attendre qu'elle soit trouvée et qu'on vous laisse passer peut vous empêcher d'avancer et de profiter de votre voyage." Et si votre temps est limité, il peut même vous faire rater le décollage de votre avion... Un peu d'anticipation permet donc d'éviter bien des désagréments.

En cas de doute sur un produit, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne ou des services de douanes avant votre départ. Certains aliments d'apparence inoffensive comme le houmous, le beurre de cacahuètes ou même le fromage peuvent se révéler problématiques. Et si vraiment vous ne pouvez pas résister à la tentation de la pâte d'amandes, dégustez-la sur place ou expédiez-la par colis postal !