A quoi sert le "trou" au fond d'une bouteille de vin ?

Quelle utilité peut bien avoir le "trou" au fond d'une bouteille de vin ?

Les amateurs de vin, fins connaisseurs ou curieux épicuriens ont tous déjà remarqué ce détail singulier : le creux au fond des bouteilles de vin, également appelé la piqûre ou la cavité. Mais pourquoi ce "trou" existe-t-il ? A quoi peut-il bien servir ? Derrière cette question, plusieurs réponses. Mais surtout, une histoire souvent méconnue du grand public. En réalité, la présence de ce creux au fond des bouteilles de vin n'est pas due au hasard et sa fonction est bien plus surprenante qu'on ne pourrait l'imaginer.

Pour trouver l'origine du creux au fond de la bouteille, il faut remonter plusieurs siècles en arrière, à une époque où les techniques de soufflage du verre étaient bien moins perfectionnées qu'aujourd'hui. C'est en effet les techniques des souffleurs de verre qui ont répandu ce fameux trou, un fond plat étant quasiment impossible à réaliser avec les savoir-faire de l'époque. D'autant que ce renfoncement offre une plus grande stabilité aux bouteilles en position debout, grâce à une base plus solide. Cependant, au fil du temps, cette particularité s'est perpétuée pour des raisons beaucoup plus larges.

Aujourd'hui, l'un des principaux avantages de ce "trou" reste de faciliter le service du vin. En effet, en glissant le pouce dans cette cavité et en tenant le reste de la bouteille par sa base, le sommelier ou l'amateur de vin peut verser avec une plus grande précision et élégance, limitant ainsi les éclaboussures et les gouttes indésirables. Cette méthode, adoptée par les professionnels, ajoute une touche de sophistication à l'art de servir le vin.

Mais ce n'est pas tout. Le creux au fond de la bouteille joue également un rôle crucial dans le processus de vieillissement du vin. En créant un espace supplémentaire, il permet aux dépôts de s'accumuler dans une zone plus restreinte, facilitant ainsi la décantation du vin. Cette spécificité est particulièrement appréciée dans les meilleurs vins, où chaque détail compte pour préserver et sublimer les arômes au fil des ans.

Un autre aspect souvent ignoré et pourtant ingénieux, est l'impact de la piqûre sur la pression interne de la bouteille. Pour les vins mousseux, comme le champagne, cette cavité contribue à répartir la pression de manière plus uniforme, réduisant ainsi le risque de casse.