Ces plantes sont dans toutes les maisons et sont toxiques pour votre chat

Certaines plantes sont toxiques pour votre animal à quatre pattes.

A vous amoureux des chats, prudence. Si votre compagnon à quatre pattes ne pourra s'empêcher d'être curieux et d'explorer le territoire que vous lui mettez à disposition, il convient - et il est vital pour eux - de faire attention à certains aspects. Ou plutôt, à certaines plantes. Saviez-vous que certaines d'entre elles, couramment trouvées dans nos maisons et jardins peuvent être extrêmement dangereuses pour nos compagnons félins ? Il est crucial de connaître ces plantes toxiques pour éviter des accidents malheureux et potentiellement fatals.

L'une des plantes les plus courantes et pourtant très dangereuses est le lys. Toutes les parties de cette plante, y compris le pollen, peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë chez les chats. Même une petite quantité ingérée peut être mortelle. Si vous avez des lys chez vous, il est impératif de les garder hors de portée de vos chats, voire de vous en débarrasser.

Le dieffenbachia, souvent appelé canne des muets, est une autre des plantes les plus populaires dans les foyers. Mais méfiez-vous : ses feuilles contiennent des cristaux d'oxalate de calcium qui peuvent causer des brûlures buccales sévères, une salivation excessive et des vomissements si votre chat les mâche. Bien que rarement mortelle, l'ingestion de dieffenbachia nécessite une attention vétérinaire immédiate pour soulager la douleur et prévenir les complications. Et donc du souci et des coûts supplémentaires.

On continue cette liste avec le philodendron, prisé pour son feuillage décoratif, mais qui est également toxique. Comme le dieffenbachia, il contient des oxalates de calcium insolubles qui peuvent entraîner des irritations et des gonflements dans la bouche et la gorge de votre chat, ainsi que des difficultés respiratoires dans les cas graves. Une autre plante ornementale courante, le pothos (ou scindapsus), présente les mêmes dangers.

L'azalée et le rhododendron, bien que leur fleuraison est ravissante et rend ces plantes très prisées, sont aussi extrêmement toxiques. Leur ingestion peut causer des symptômes allant de la salivation excessive et des vomissements à des troubles neurologiques sévères, voire le coma ou la mort. Les glycosides présents dans ces plantes perturbent le fonctionnement cardiaque de l'animal.

Parmi les plantes d'intérieur, le caladium est aussi à éviter. Ses feuilles en forme de cœur contiennent des substances irritantes qui peuvent provoquer une réaction douloureuse chez les chats. Même une légère ingestion peut causer des vomissements et des douleurs intenses. L'aloès, souvent utilisé pour ses propriétés médicinales, est une autre plante à laquelle il faut faire attention. Bien que bénéfique pour les humains, l'aloès contient des saponines et des anthraquinones toxiques pour les chats, provoquant des vomissements, de la diarrhée, et une léthargie.

Enfin, on notera également les plantes de la famille des solanacées, comme le datura ou la belladone, qui contiennent des alcaloïdes très puissants, pouvant causer des hallucinations, une dépression du système nerveux central, et même la mort de votre animal à quatre pattes.