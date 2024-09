Visiter ce pays idyllique va devenir beaucoup plus cher - une taxe va bientôt tripler

La taxe de séjour de ce pays insulaire qui fait fantasmer bon nombre de Français va tripler dans quelques semaines à peine, mais une astuce est à connaitre.

Dans quelques semaines, ce pays que tout le monde rêve de visiter une fois dans sa vie sera bien moins accessible financièrement. Cette décision a été prise par le gouvernement dans le but de protéger sa faune et sa flore, victimes collatérales de l'explosion du tourisme.

L'archipel, qui compte autant de montagnes que de dauphins, attire plus de 2 millions de touristes par an grâce à ses paysages époustouflants. Le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie de ce pays a donc décidé de rehausser la taxe touristique pour les conserver. "La taxe internationale pour la conservation et le tourisme sera augmentée afin de garantir que les visiteurs contribuent aux services publics et aux expériences de haute qualité lors de leur séjour", a-t-il déclaré conjointement avec le ministre de la Conservation.

À partir du 1ᵉʳ octobre 2024, la taxe triplera presque, passant de 20 à 56 euros par tête. Pour séjourner dans le pays, une famille de cinq personnes déboursera donc 280 euros, contre 100 jusqu'à présent. À ce frais, il faut ajouter le NzeTa, une autorisation d'entrer sur le territoire, qui coûte une dizaine d'euros. Si vous voulez économiser quelques centaines d'euros, il faut donc préparer le voyage de votre vie dès maintenant, même si vous ne prévoyez pas d'y aller dans un futur très proche. Effectivement, une taxe payée en septembre 2024 sera valable jusqu'en septembre 2026, soit pendant deux ans.

Cette hausse significative ne semble pas pour autant faire peur au gouvernement, qui assure que les visiteurs ne seront pas découragés. "La taxe reste compétitive par rapport à des pays comme l'Australie et le Royaume-Uni. Nous sommes convaincus que nous continuerons d'être considérés comme une destination touristique attrayante", a affirmé le ministre du Tourisme.

Mélange exceptionnel des cultures anglaises et maories, c'est bien la Nouvelle-Zélande qui sera plus chère à partir d'octobre. Là-bas, les saisons sont inversées par rapport à la France. C'est pour cette raison que les experts du voyage recommandent de s'y rendre en plein hiver, notamment aux mois de janvier et février, pour y profiter d'un climat estival. Alors si vous souhaitez découvrir la Nouvelle-Zélande sans casser votre tirelire, faites vos démarches au plus vite !