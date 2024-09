Cet hôtel de luxe a été la maison d'un célèbre trafiquant, certains détails trahissent ses secrets

Cette maison avait été complètement abandonnée après la mort du criminel, elle est aujourd'hui un hôtel de très haut standing.

Des murs anti balles, un tunnel d'évacuation secret, une piscine souterraine à l'abri des regards indiscrets… Les touristes aventureux à la recherche de vacances insolites ont trouvé leur nouveau pied à terre. Et quel meilleur lieu de villégiature que la maison qui servait autrefois de résidence secondaire à l'un des plus grands barons de la drogue de l'histoire ?

Après avoir racheté les lieux en 2012, le galeriste colombien Lio Malca a transformé cet ancien empire de la criminalité en un hôtel quatre étoiles remarquable, mêlant bien-être, gastronomie et art avec goût. Les pièces de cette immense propriété sont devenues 41 suites avec vue sur la mer des Caraïbes ou sur la jungle tropicale. Le tunnel que le trafiquant empruntait pour s'enfuir discrètement est quant à lui devenu le chemin vers une plage peuplée de flamants roses. Avec ses trois piscines creusées, son labyrinthe, son bar rooftop et ses rideaux en velours épais, aucun doute, il s'agit bien de l'ancienne demeure de Pablo Escobar.

Ce dernier y aurait organisé des réunions avec les trafiquants mexicains qui l'avaient aidé à inonder les États-Unis de cocaïne dans les années 1980. Située à Tulum au Mexique, cette gigantesque villa construite au bord de l'eau avait été complètement laissée à l'abandon après la mort du fondateur du cartel de Medellín en 1993.

© Kiko Gaspar Communications / @imoveis_de_luxo_miami/Cover Images

Aujourd'hui, la Casa Malca n'a plus rien d'un haut lieu du banditisme. Lio Malca y a, par exemple, intégré plusieurs œuvres d'art signées par des artistes de renom tels que Jeff Koons, Jean-Michel Basquiat ou encore Keith Haring. Fruits de mer savoureux, thon rouge délicieux et boissons rafraichissantes à déguster les pieds dans le sable, la maison abrite également trois restaurants de très haut standing qui savent ravir les papilles les plus exigeantes.

Cette transformation en resort haut de gamme a porté ses fruits puisque la Casa Malca a déjà accueilli plusieurs célébrités, comme l'actrice Cara Delevingne et la mannequin Elle Macpherson. Pour se payer la même chambre que les stars, il faut tout de même débourser entre 450 et 700 dollars la nuit !