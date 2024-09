Finis les bouchons, cette célèbre marque de lait va les supprimer sur cette bouteille

Cette idée permettrait d'économiser plus de huit tonnes de plastique par an. Mais quelle est la solution pour remplacer le bon vieux bouchon ?

Le plastique ? C'est définitivement passé de mode… Ces dernières années, de plus en plus d'entreprises spécialisées dans l'alimentaire ont mis en place des solutions pour améliorer leur impact environnemental... mais aussi suivre les réglementations européennes. Dans ce cadre, un objet est particulièrement ciblé : les bouchons de bouteille, peu écologiques et trop souvent jetés dans la nature.

Certaines marques ont attaché les bouchons aux bouteilles comme les marques de soda ou de bouteilles d'eau, contraintes par l'Union européenne depuis le début de l'année 2024. D'autres solutions et initiatives sont aussi testées, dont celle de purement et simplement supprimer le bouchon en plastique. Une des plus célèbres marques de lait en France a fait ce choix récemment.

L'enjeu est grand selon la firme. "Pour chaque bouteille, le retrait du bouchon permet de réduire de 13 % la quantité de plastique utilisée, soit 8,3 tonnes par an en moyenne", se réjouit la marque. Depuis le début de l'été 2024, de nombreux Français ont en effet pu déguster leur Caffé Latte en bouteille de la marque Lactel sans avoir à dévisser de bouchon au préalable.

© Lactel

À la place, il leur a simplement suffi de retirer un film rétractable prédécoupé. Une solution plus écologique, mais aussi plus pratique, à condition de consommer tout le produit en une fois. Selon Lactel, c'est justement le cas de la très grande majorité des acheteurs de Caffé Latte, une boisson disponible qui plus est en petit format. Pour l'instant, le changement n'a pas encore été fait sur les autres produits de la marque.

Cette initiative de réduction du plastique s'inscrit dans un contexte plus large de lutte contre la pollution. En avril dernier, une étude publiée par la revue Science Advances avait ainsi révélé que plus de la moitié de la pollution mondiale est causée par 56 entreprises. Les entreprises agroalimentaires Coca Cola, PepsiCo, Nestlé et Danone occupent tristement les quatre premières marches du podium. En 2022, le groupe Lactalis, propriétaire de Lactel, avait d'ailleurs lui aussi été épinglé par des ONG pour son manque d'engagement en faveur de l'environnement.