Manger gratuitement chez Ikea c'est possible, on vous dévoile le secret bien gardé

Vous souhaitez profiter d'un bon repas scandinave 100 % remboursé chez Ikea ? On vous donne l'astuce incontournable.

Chez Ikea, l'expérience vantée par la marque suédoise se vueut complète. On y trouve des meubles et des objets pour tous les goûts, mais aussi des plats iconiques qui ont contribué à inscrire l'enseigne suédoise dans le cœur des Français. Les boulettes à la suédoise, les hot dogs à emporter, la glace à 1 euro, les roulés à la cannelle... Il y en a pour tous les goûts et certains de ces produits sont devenus aussi célèbres que l'indémodable bibliothèque Billy.

Et si nous vous disions que vous pouvez profiter d'un repas 100 % gratuit chez Ikea ? Après avoir méticuleusement choisi vos nouveaux meubles, vous pouvez avoir droit un repas entièrement remboursé. Mais alors, comment faire ? Il suffit de vous présenter à la caisse du restaurant avec votre commande, et vous obtiendrez un bon d'achat de la valeur de votre consommation. Vous pourrez l'utiliser dans l'intégralité du magasin et sur n'importe quel achat. C'est (presque) aussi simple que cela.

Cependant, il y a évidemment quelques conditions à respecter. Pour profiter de l'offre des magasins scandinaves, il faut tout d'abord être membre du club de fidélité Ikea. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit et rapide à faire ! La seconde condition est tout simplement de se présenter le bon jour ! Eh non, malheureusement, cet avantage fidélité n'est pas valable tout au long de la semaine, mais seulement le jour des enfants : le mercredi ! Il faut aussi savoir que l'offre n'est valable que sur les commandes de plus de 15 euros. Une bonne raison de se faire plaisir.

© Chemari-Adobe Stock

Toute dernière contrainte à connaitre : le bon d'achat doit être utilisé le jour du passage au restaurant, sinon il n'est plus recevable. Mais, pas de panique si vous n'êtes pas très disponible ce mercredi, puisque l'offre est valable jusqu'au 31 décembre 2024. Et pour celles et ceux qui se demandent si le magasin situé juste à côté de chez eux, la réponse est probablement oui. En effet, l'intégralité des établissements de l'enseigne est concernée sauf trois installés en région parisienne : Juvisy, Rivoli et Italie II.

Aujourd'hui, de nombreux visiteurs se rendent chez Ikea pour manger autant que pour acheter des meubles. Si bien que l'enseigne est devenue l'une des plus grandes chaînes de restaurants du monde. Ikea Food est l'un des plus grands acteurs de la restauration au monde, avec plus de 700 millions de clients chaque année. Rien qu'en Suède, Ikea vend ainsi 35 millions de boulettes de viande par an !