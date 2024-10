De quoi rêvent nos animaux de compagnie ? La science a enfin la réponse

Une experte américaine a enfin révélé de quoi rêvent les chats et les chiens. La réponse est adorable.

Nourriture, jeux, repos au soleil… De quoi rêvent donc nos animaux ? C'est l'une des questions les plus fréquentes des propriétaires de boules de poils, mais elle est malheureusement restée longtemps sans réponse. Des scientifiques de l'Université d'Harvard ont enfin découvert ce qui anime leur sommeil.

Il faut tout d'abord savoir que le terme "rêve" est bien le plus approprié, car les chats et les chiens ont une phase de sommeil paradoxale similaire à celle des humains. Pendant cette période, nos amis à quatre pattes rêvent (presque) comme nous, a expliqué Deirdre Barrett, psychologue et chercheuse en rêves à l'Université Harvard. En revanche, ce n'est pas le cas des poissons et des oiseaux, qui ont un sommeil différent du nôtre et beaucoup plus compliqué à analyser.

La chercheuse américaine indique que les chiens vivraient ce que l'on appelle "l'hypothèse de la continuité", selon laquelle les rêves reproduisent les expériences quotidiennes. Les chiens rêvent alors d'activités telles que manger ou jouer. C'est d'ailleurs pour cette raison que leurs pattes se mettent parfois à bouger quand ils dorment. "Ce que les chiens apprécient pendant la journée est ce que vous vous attendriez à apparaître dans leurs rêves", assure Deirdre Barrett. Vous pouvez ainsi en conclure que votre chien rêve souvent… de vous !

David Peña-Guzmán, philosophe et auteur du livre "Quand les animaux rêvent ", rappelle également que les chiens sont habituellement très orientés par leur sens de l'odorat. Il est donc très probable que les effluves et autres arômes jouent un rôle important pendant leur sommeil.

Pour les chats, l'histoire est un peu différente. Selon une enquête réalisée par des chercheurs de l'Université de Lyon, les félins seraient plus propices à rêver de leurs passe-temps favoris : la chasse et la traque. Toutefois, ils pourraient aussi rêver d'autres activités comme lézarder au soleil, jouer ou interagir avec leurs propriétaires.

Bien que l'on puisse remarquer lorsque nos animaux ont parfois un sommeil agité, rien ne nous permet d'affirmer avec certitude qu'ils sont capables de faire des cauchemars. Cependant, il n'est pas rare que les chats se réveillent en sursaut avec un comportement apeuré. Dans ce cas, prenez bien soin d'eux, ils ont sûrement fait un cauchemar.