C'est le geste à faire pour apaiser votre chien - il n'aboiera plus quand vous partirez

Votre chien est angoissé et aboie quand vous le laissez seul à la maison ? Une étude italienne a trouvé le geste à faire quotidiennement pour l'aider à se calmer.

Il n'est pas rare qu'un chien ait l'habitude d'aboyer derrière la porte quand on le laisse dans une maison ou un appartement. Bien que de nombreux propriétaires pensent que c'est le signe d'une mauvaise éducation, la science a révélé qu'il s'agit plutôt d'un indice d'anxiété.

Si notre chien réagit de cette façon quand nous partons, c'est en fait parce que nous lui manquons dès le début. Le chien a une perception du temps très différente de celle des humains et leur mémoire instantanée est très courte, ne durant que quelques minutes. Ainsi, même si vous venez à peine de quitter la maison, votre chien peut avoir l'impression que vous ne reviendrez pas avant longtemps, ce qui génère beaucoup de stress. Mais une enquête menée en Italie vient de trouver la solution pour apaiser votre boule de poils avant votre départ.

Les participants à l'étude ont promené leurs chiens en laisse dans une zone clôturée où ils ont été accueillis par un chercheur qui a pris la fréquence cardiaque de l'animal. Lors du test, les propriétaires sont partis sans accorder aucune attention particulière à leur animal. Au bout d'un certain temps, ce dernier commençait à montrer des comportements de panique. Mais pour le second test, les maîtres ont pris le temps de montrer de l'attention à leur compagnon, avec une caresse par exemple. Dans ce cas, l'animal restait calme pendant des périodes bien plus longues. L'affection du propriétaire a donc un effet préventif sur le stress de son chien.

Pour améliorer la situation sur le long terme, il est important de comprendre que les chiens sont très sensibles à la routine et aux signaux liés à l'heure de la journée comme la lumière naturelle, les bruits quotidiens. Ils apprennent à anticiper les événements, comme l'heure des repas ou des promenades, en se basant sur ces signaux. C'est également valable pour vos horaires de départ et de retour. Si vous le pouvez, essayez de partir et de rentrer à la même heure chaque jour. Cela aidera votre chien à comprendre que vous n'allez pas l'abandonner, et il attendra votre retour plus sereinement.

De plus, vous pouvez aider votre animal à se calmer en créant des espaces confortables et réconfortants où il pourra patienter. Vous pouvez par exemple laisser un vêtement imprégné de votre odeur dans son panier pour qu'il soit rassuré. Laissez-lui également des jouets, des puzzles alimentaires ou de la nourriture à mâcher qui détourneront son attention pendant quelques heures.