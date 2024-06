C'est le pire contrat de mariage, un expert révèle les détails d'une clause impensable

Le "meilleur" avocat spécialisé en divorce au monde révèle le pire contrat de mariage qu'il ait jamais vu.

Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la pire clause de mariage qui ait jamais existé ? Si les contrats nuptiaux sont chez nous assez classiques - du moins en temps normal - chez nos voisins outre-Atlantique, certains engagements maritaux sont beaucoup plus originaux, improbables, voire complètement scandaleux. James Sexton, un avocat spécialisé en droit familial basé à New York, est reconnu comme l'un des meilleurs dans son domaine.

Avec plus de 20 ans d'expérience et des milliers de divorces à son actif, il a été témoin de nombreuses situations surprenantes. Et même pour lui, certains accord prénuptiaux choquent et apparaissent particulièrement troublants. Lors d'une interview sur le podcast Journal d'un PDG de Steven Bartlett, rapportée par le New York Post, James Sexton a raconté l'histoire de l'un des contrats prénuptiaux les plus choquants qu'il ait jamais arbitré.

En cause ? Une clause particulièrement improbable : dans le contrat était stipulé que si l'épouse prenait du poids, elle verrait sa pension alimentaire diminuer en cas de divorce. A chaque tranche de 5 kilogrammes pris, elle perdrait 10 000 dollars par mois. Cette clause complètement ahurissante était justifiée par le mari comme "la peur que sa femme devienne moins attirante avec le temps, tandis que lui deviendrait plus riche", relate le journal américain.

Un contrat de mariage est un accord légal détaillant les modalités financières entre les conjoints en cas de divorce. Il inclut généralement les actifs, les dettes, et la manière dont ils seront répartis dans le cas d'un divorce. Ainsi, dans le cas de notre couple d'Américains, cette clause écrite comme "scandaleuse" par l'avocat spécialiste l'est d'autant plus que si l'épouse maintenait son poids initial, elle aurait gagné 70 000 dollars par mois après leur éventuel divorce.

Malgré son caractère choquant, cette clause a été jugée recevable par le tribunal en charge du dossier. James Sexton raconte dans le podcast que, bien que le juge ait trouvé la disposition écœurante, il a dû reconnaître qu'un contrat signé par les deux parties devait être respecté. Mais si tout le monde semble s'accorder à dire que cette affaire est choquante, l'épouse et son mari ont tout deux signé le contrat.