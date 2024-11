Auchan va fermer une dizaine de magasins, voici les premières villes concernées

En difficulté depuis plusieurs mois, Auchan vient d'annoncer la suppression de plusieurs milliers d'emplois, et la fermeture d'une dizaine de magasins.

C'est un vrai coup de massue pour les employés d'Auchan mais aussi les clients de la firme. La multinationale française en difficulté depuis plusieurs années a annoncé mardi 5 novembre un "plan de retour à la croissance" menaçant 2 389 emplois, sur les 54 000 qu'elle compte actuellement sur le territoire français. 784 postes au sein des sièges et 915 postes en magasins sont concernés. Des chiffres plus élevés que ceux qu'attendaient les syndicats...

Surtout, l'entreprise a annoncé la fermeture de plusieurs magasins en régions. Première conséquence de ce plan, trois entrepôts destinés spécifiquement à la livraison à domicile devraient fermer. 224 emplois sont concernés, alors que les activités de livraison devraient être regroupées dans les services de "drive", un marché particulièrement porteur depuis plusieurs années pour la grande distribution.

Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle ! Dans le même temps, l'enseigne a confirmé qu'elle compte fermer plusieurs de ses points de vente à travers le pays. Auchan Retail France compte aujourd'hui 687 magasins répartis sur le territoire et prévoit de fermer une dizaine d'entre eux jugés "non rentables". Ces fermetures entraîneront à leur tour la suppression de 466 postes. Toutes les localisations n'ont pas encore été indiquées, mais quatre sont d'ores et déjà confirmées.

Les hypermarchés de Clermont-Ferrand Nord (Puy-de-Dôme), Woippy (Moselle) et Bar-le-Duc (Meuse) sont les premiers sur la liste. Un supermarché, plus petit que les mastodontes hypermarchés, un format de magasin géant en perte de vitesse, doit aussi fermer ses portes. Il est situé à Aurillac dans le Cantal. Auchan prévoit également de fermer aussi six magasins de proximité de plus petite taille.

La direction espère tout de même limiter le nombre de licenciements secs grâce à un accompagnement des collaborateurs concernés vers des formations de reconversion, des congés de reclassement ou un plan de départs volontaires. Elle a par ailleurs annoncé la création de 114 postes dans les activités de "drive" et 205 au sein des fonctions supports.

En France, Auchan est le cinquième plus gros distributeur. Il détient un peu plus de 9 % du marché, derrière la Coopérative U (12,2 %), le groupe Mousquetaires/Intermarché (17,4 %), Carrefour (21,4 %) et E.Leclerc (24,1 %). L'enseigne enchaîne depuis plusieurs années les mauvais bilans économiques et sa holding Elo Groupe avait accusé en juillet une perte nette de près d'un milliard d'euros sur les six premiers mois de 2024. Auchan Retail avait par ailleurs déjà annoncé la suppression de 1 475 postes en France en septembre 2020. Il faisait suite à un plan de départs volontaires de plus de 500 postes en janvier de la même année.