Des plages paradisiaques et 20°C même en novembre - cette destination européenne est parfaite pour des vacances cet hiver

Besoin de vacances au soleil ? Cette région située à seulement 2h30 d'avion de la France est idéale pour se ressourcer, même en fin d'année.

Envie de quelques jours de repos avant d'attaquer les derniers mois de l'année ? La destination parfaite existe. Ici, nous ne vous parlons pas de Barcelone, Malte, Ibiza ou encore Tenerife. Pas besoin d'aller là-bas pour profiter d'une météo clémente et de paysages spectaculaires.

Ce qu'il y a de bien dans cette région, c'est qu'elle se vide de ses touristes à l'arrivée de l'hiver. Pourtant, il y fait toujours 19 degrés en moyenne. En journée, il fait rarement moins de 15 degrés et le thermomètre peut monter jusqu'à 25 degrés, même en novembre, décembre ou en janvier ! Alors, même s'il est vrai que la mer se rafraichit, votre maillot de bain sera votre meilleur allié pour bronzer sur des plages aussi belles que désertiques.

Côté activités, cette région est aussi bien adaptée aux adultes, qu'aux plus jeunes. Exploration de grottes marines en bateau, plages de sable fin surveillées, pédalo mais aussi randonnées menant vers des panoramas exceptionnels, tout est réuni pour passer de bonnes vacances. L'Algarve, cette région située à l'extrême sud du Portugal, possède d'ailleurs une faune et une flore uniques, que l'on ne manque pas d'apprécier sur les multiples sentiers qui longent les côtes.

© Balate Dorin-AdobeStock

Parmi les villes à visiter si on passe quelques jours en Algavre, on cite bien évidemment son chef-lieu : Faro. Mélange parfait des influences architecturales maures et romaines, le centre-ville de Faro compte une grande diversité de cafés et restaurants, une cathédrale du XIIIe siècle ainsi qu'un couvent du XVIe aujourd'hui transformé en musée archéologique. À sept kilomètres de Faro, on peut trouver la très réputée plage de Praia de Faro.

Face à Faro est également situé le lagon de la ria Formosa, une réserve naturelle de plus de 18 000 hectares et un lieu de passage pour des centaines d'espèces d'oiseaux durant les périodes de migration de printemps ou d'automne. Poissons, fruits de mer, gâteaux aux amandes... Les spécialités culinaires ne manquent pas non plus dans cette région.