Illuminations féériques, rues enneigées, ambiance festive : cette ville à 2 heures de Paris est la meilleure pour le Nouvel An

Dans cette ville du nord de l'Europe, les fêtes de fin d'année sont un véritable art de vivre qui promet de faire rêver les petits et les grands.

Nous sommes entrés dans le mois de décembre, ce qui veut dire qu'il est déjà temps de planifier la soirée du Nouvel An. Alors que certains le passent tranquillement chez eux en famille autour d'un jeu de société, d'autres préfèrent voir les choses en grand et le fêter dans un pays étranger.

Mais oubliez Barcelone, Rome et même Lisbonne, qui sont trop prisées par les touristes. Nous avons déniché la destination idéale pour passer le 31 décembre dans une ville vraiment accueillante, où l'ambiance de fête vous attend à chaque coin de rue. Là-bas, c'est l'hiver comme on le voit dans les films et les séries. Les marchés de Noël regorgent de boissons chaudes, le sapin mesure plus de 38 mètres de haut et les rues sont tapissées de neige et illuminées de toutes les couleurs.

En vous baladant dans ces ruelles pavées, vous pourrez découvrir les fameux Konditori, qui ont permis à cette ville d'être élue "la plus conviviale du monde" par le célèbre magazine de voyage Condé Nast Traveller. Ces cafés sont le lieu de rencontre parfait pour prendre part au traditionnel "Fika". Il s'agit d'une pause-café, souvent accompagnée de pâtisseries comme les kanelbullar (roulés à la cannelle). Plus qu'un simple goûter, le Fika est une pratique sociale qui privilégie la convivialité. Que ce soit entre collègues, au bureau ou entre amis, le Fika est un passage obligé chaque jour.

À Stockholm, ville dont il est question ici, le Nouvel An se fête en musique. Des concerts, des chorales et des DJ sont installés un peu partout dans la ville, ce qui vous assure de passer un bon moment peu importe où vous vous trouvez pour le décompte de minuit. De plus, un feu d'artifice spectaculaire et visible depuis la ville est organisé chaque année. De quoi commencer 2025 avec des étoiles plein les yeux.

Attention cependant, il fait très froid en Suède à cette période de l'année. Prévoyez entre 3 et -7 degrés si tout va bien. Pour vous réchauffer, vous pourrez visiter les nombreux musées de Stockholm ou encore savourer un hot-dog suédois, composé d'un pain coupé en deux, de purée de pommes de terre, de salade de crevettes et d'oignons grillés. Bien sûr, vous pourrez également déguster les fameuses boulettes de viande suédoises, qui constituent sans aucun doute le plat le plus célèbre du pays. Côté boisson, l'Aquavit, cet alcool national élaboré à base de pomme de terre, parfumé au carvi ou à l'aneth, promet lui aussi de vous réchauffer rapidement !