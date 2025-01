C'est à cet âge que l'on a le plus de succès sur les sites de rencontres - 72% de ces personnes ont trouvé l'amour

Vous avez beaucoup plus de chances de trouver la perle rare sur une application de rencontre si vous êtes nés à cette date. Ce n'est pas du tout celle à laquelle on pense.

Les façons de trouver l'amour ont bien évolué ces vingt dernières années. Avec l'arrivée d'internet puis des réseaux sociaux, les échanges entre deux personnes qui ne se seraient jamais croisées en temps normal sont devenus possibles. C'est match.com, la toute première application de rencontre créée en 1995 qui a bouleversé le fonctionnement de l'amour pour toujours.

Adieu les amourettes entre collègues de travail ou les rendez-vous galants avec des amis d'amis, les applications de rencontres permettent désormais d'engager la conversation avec n'importe qui, depuis le confort de son canapé. Longtemps mal vues, elles sont maintenant le terrain de jeu préféré de nombreuses générations. Relations sérieuses ou non, pour les fans de lecture, pour les seniors, à distance… Il en existe forcément une pour vous. Petite anecdote : l'application Tinder est considérée comme la plus efficace grâce à son système de swipe en fonction de l'attirance que l'on ressent (ou pas) pour chaque profil.

Et en parlant d'efficacité, il faut dire que certaines générations ont plus de succès que d'autres sur ce genre de sites. Étonnamment, ce ne sont pas les jeunes adultes qui créent le plus de relations sérieuses depuis leur téléphone. Dans une étude réalisée et publiée par le magazine américain Forbes Health, on apprend ce sont plutôt les personnes âgées de 43 à 58 ans qui créent le plus d'histoires sérieuses grâce aux conversations en ligne. Sur le compte rendu de cette étude datant de 2023, on peut d'ailleurs lire que "72 % déclarent que la rencontre sur une application a conduit à une relation amoureuse". Si vous cherchez la perle rare et que vous êtes dans cette tranche d'âge, lancez-vous !

© AdobeStock

Selon les spécialistes américains, 3 adultes sur 10 préfèrent faire des rencontres en ligne plutôt que dans la vraie vie. Près de la moitié des adultes donnent par ailleurs la priorité à leur équilibre travail/vie personnelle et 13 % ne sont pas intéressés par les personnes ayant un métier exigeant.

Mais ce n'est pas tout : 80 % des 18-35 ans déclarent que prendre soin de soi est une priorité absolue lorsqu'ils sont en couple et 79 % souhaitent que leurs partenaires ressentent la même chose, explique un rapport de Tinder sur l'avenir des rencontres publié en 2023. Bien qu'assez élevés, ces chiffres ne sont pas étonnants. Ils suivent la tendance de priorisation de la santé mentale, relevée dans de nombreux domaines après la crise de la covid-19.