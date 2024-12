Cette règle très spéciale empêche les gens de prendre l'avion sereinement - les passagers n'ont que 3 minutes chrono

Une règle stressante vient d'être mise en place dans un aéroport qui accueille plus d'un million de passagers par an.

Prendre l'avion n'est jamais un moment facile. Entre le stress des horaires, les contrôles de sécurité et la peur des turbulences, on ne serait pas contre un petit moment pour se rassurer. Mais les aéroports sont un lieu de passage dense où le moindre retard peut avoir des conséquences énormes.

C'est pour cette raison que bon nombre d'entre eux mettent en place des règles plutôt strictes qui fluidifient le trafic autant que possible. L'une d'entre elles, instaurée au mois de septembre, a étonné et agacé pas mal de voyageurs. Fini les longues accolades, les embrassades et les monologues d'amour avant de se quitter. Dans cet aéroport, il est désormais interdit de monopoliser l'espace pendant plus de ... 3 minutes ! Si vous souhaitez faire vos adieux plus longtemps, vous êtes priés de vous diriger vers la "zone de câlins" également appelée : le parking...

"C'est notre façon un peu décalée de rappeler aux gens que le dépose-minute est réservé aux au-revoir rapides", explique Daniel De Bono, le PDG de l'aéroport. "Et ne vous inquiétez pas, un câlin de 20 secondes suffit pour libérer de l'ocytocine et de la sérotonine, les hormones du bonheur qui favorisent le bien-être. Trois minutes suffisent donc pour dire au revoir et prendre votre dose de bonheur !", a-t-il conclu avec humour.

© Dunedin Airport

Pas besoin de s'inquiéter, cette règle inattendue ne risque pas d'arriver en France avant longtemps. Car c'est l'aéroport de Dunedin en Nouvelle-Zélande qui l'a mise en place, et ce, pour une bonne raison. "En déplaçant la zone de câlins, nous réduisons la congestion et facilitons le dépôt des passagers en toute sécurité."

Plus qu'un geste de sécurité, cette nouveauté a servi de véritable coup de projecteur sur la ville du sud de la Nouvelle-Zélande. Elle en a d'ailleurs profité pour annoncer de nouveaux vols en provenance de l'Australie dès l'année prochaine. "N'hésitez pas à venir tester notre nouvelle zone câlins ! Daniel De Bono vous accueillera à bras ouverts", a même lancé Megan Crawford, directrice générale du développement commercial de l'aéroport de Dunedin, après avoir fait la démonstration dans les bras du PDG.