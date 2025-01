C'est la nouvelle destination tendance de 2025, il y fait 28 degrés en plein hiver

Selon le comparateur de vols Kayak, les recherches pour cette ville ont augmenté de 94 % en un an. Là-bas, il fait beau, la vie ne coûte pas cher et le patrimoine culturel est extrêmement riche.

2025 vient à peine de débuter, et il est déjà l'heure de programmer les prochaines vacances. Et cette année, pas question de passer à côté des tendances. Alors que Singapour, Tokyo ou encore Hong Kong avaient le vent en poupe ces derniers mois, une toute nouvelle destination fait son entrée parmi les voyages à faire au moins une fois dans sa vie.

Située dans la même région du monde que celles que nous venons de citer, cette ville est connue pour sa météo très clémente de février à août, pour sa gastronomie exceptionnelle et son architecture riche mélangeant tradition et modernité. On peut y visiter à la fois la grotte de Batu, un immense sanctuaire hindou à 200 mètres sous terre, puis monter au 86ᵉ étage des tours Petronas, deux tours jumelles ultramodernes équipées d'ascenseurs à grande vitesse.

De retour les pieds sur terre, on peut aller observer les 200 autres gratte-ciels qui composent les rues de cette ville majestueuse. Bienvenue à Kuala Lumpur ! Dans la capitale de la Malaisie, il est également possible de s'imprégner de la culture bouddhiste au temple traditionnel de Thean Hou puis de faire du shopping pendant des heures dans les immenses centres commerciaux de Bukit Bintang et Suria KLCC.

Omelettes aux huîtres, nouilles sautées, soupes, boulettes de viande… Kuala Lumpur a énormément à offrir aux amateurs de gastronomie. C'est particulièrement le cas au centre commercial d'Hutong où sont réunies les meilleures spécialités malaisiennes. Pour vous immerger totalement dans la culture culinaire malaise, ne manquez pas de visiter le quartier de Kampung Baru. Les locaux et les visiteurs avertis s'y rendent pour déguster du Nasi Lemak, un plat de riz agrémenté de cacahuètes, de concombre et d'œufs durs.

Dans la culture malaise, il s'agit d'un plat typique du petit déjeuner, mais il se déguste à tout moment de la journée. Autre bonne nouvelle, la nourriture est très accessible financièrement. La plupart des plats que vous trouverez sur les stands de rue coûtent entre 1,50 euro et 4 €. Les repas plus classiques au restaurant ne vous coûteront pas plus de 8 ou 10 €.

C'est également le cas des hôtels qui sont bien moins chers qu'en France. Une nuit dans un hôtel bon marché s'élève à 40 € en moyenne, ce qui est 51 % moins cher que dans l'Hexagone. Si vous souhaitez séjourner dans un établissement malais haut de gamme, comptez 130 euros en moyenne, ce qui est aussi assez attractif.

Parc aux papillons, mosquée traditionnelle de Jamek, palais royal d'Istana Negara, zone du triangle d'or… Kuala Lumpur regorge de lieux magiques et d'expériences inégalables à ne pas rater. Pour s'y rendre depuis Paris, il faut tout de même compter une quinzaine d'heures, avec généralement une voire deux escales. Le prix du dépaysement.