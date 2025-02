Ce produit star du jardin fait son grand retour chez Lidl : il arrive cette semaine à moins de 50 euros

Très bien noté par les consommateurs, cet appareil avait passé plusieurs semaines en rupture de stock l'année dernière.

Le soleil fait peu à peu son retour dans le ciel. Avec lui, arrivent les travaux du jardin ! Se débarrasser des mauvaises herbes, retourner la terre, planter de nouvelles fleurs… Tout cet embellissement de votre espace extérieur prend du temps, et demande un nombre d'outils important dont le prix peut vite devenir astronomique.

Pour réduire le montant de leurs investissements au maximum, de nombreux jardiniers ont décidé de se tourner vers l'enseigne Lidl et sa gamme d'outils Parkside. Chaque année, elle commercialise tout le nécessaire à des prix bien plus avantageux que ceux proposés par d'autres spécialistes comme Bosch. À partir du jeudi 27 février, c'est la tondeuse à gazon - en rupture de stock chaque année - qui va faire son grand retour dans les rayons.

Vendue 49,99 euros au lieu de 59,99 € sur internet, cette machine est équipée d'un bac de ramassage de 30 litres, d'un moteur de 1 200W et d'un cordon d'alimentation de 10 mètres. Sa largeur de coupe est d'environ 31 cm tandis que sa hauteur peut être réglée entre 20 et 60 mm. La tondeuse à gazon électrique "PERM 1200 A1" est donc idéale pour les plus expérimentés, mais aussi pour ceux qui se seraient découvert une main verte cet hiver !

© Lidl

Il est par ailleurs important de noter que cette tondeuse est garantie pendant trois ans après l'achat. Le seul mauvais côté de cette machine ? Son armature en plastique. Dans les avis postés sur le site internet de Lidl, quelques consommateurs regrettent que cette tondeuse ne soit pas en métal. Ils concèdent tout de même que cela permet à leur appareil d'être beaucoup plus léger que les autres : il ne pèse que 8,1 kg.

Les amoureux du jardin qui préfèrent investir dans du matériel de plus grande qualité pourront, eux, se tourner vers la tondeuse à essence "PPBRM 46 A1, 20 V", elle aussi labélisée Parkside. Vendue pour la modique somme de 299 €, elle est équipée d'un plus grand sac de 50 L, d'une batterie de 20 V et d'un moteur 4 temps silencieux beaucoup plus puissant de 150 cm³.

Parmi les autres outils vendus chez Lidl pour préparer les jardins, on retrouve le sécateur et les anti-taupes électriques à 12,99 €, le coupe-bordure à 24,99 € ou encore le nettoyeur haute pression à 79,99 €. De quoi parfaire votre jardin juste à temps pour l'installation durable du beau temps !