Du "jamais vu" : une arnaque inédite et dangereuse se développe, voici comment s'en protéger

Chaque année, de nouvelles techniques d'arnaques en ligne se développent sur Internet et attirent dans leur piège de nombreuses victimes. Une escroquerie inédite et très dangereuse se répand depuis début 2025.

Véritables plaies numériques, les arnaques sur téléphone ou ordinateur ne cessent de se multiplier et de se transformer au fil des années. Toujours plus malignes et vicieuses, les techniques d'approche ne sont jamais les mêmes et parviennent parfois à nuire à de nombreuses victimes. En ce début 2025, une arnaque se démarque particulièrement des autres pour sa virulence et sa dangerosité.

L'arnaque en question utilise des "tactiques d'ingénierie sociale sophistiquées et des moyens inédits", d'après Zimperium, la société privée de sécurité mobile étasunienne qui a révélé l'existence de la supercherie en ligne. D'après l'entreprise, il est primordial de connaître comment la repérer et la contourner, l'arnaque ayant pour objectif de "voler des informations d'identification et de compromettre des données sensibles".

Mots de passe, galerie, codes de carte bancaire... n'importe quelle information vous concernant pourra être transmise aux arnaqueurs si vous succombez au piège. Voici justement comment l'identifier et le contrer.

Qualifiée comme du "jamais vu" par Zimperium, la nouvelle arnaque qui pullule en ce début 2025 repose sur la corruption de fichiers PDF. Les PDF (Portable Document Format) sont largement répandus dans nos vies quotidiennes, en particulier dans le milieu professionnel, rendant plus dangereuse encore l'escroquerie. "Cette tactique se sert de notre confiance envers les PDF, ce qui rend les destinataires plus susceptibles de les ouvrir," précise Zimperium.

Les cybercriminels à l'origine de cette arnaque représenteraient une "infrastructure malveillante" qui pourrait "potentiellement impacter des organisations au travers de plus de 50 pays". Les victimes peuvent donc être très nombreuses.

Les tactiques employées par cette nouvelle arnaque de masse consistent à vous faire cliquer sur un lien vous amenant à première vue sur un PDF. Mais, si vous faîtes l'erreur de rejoindre ce lien, vous serez amenés sur une page Web "visant à voler vos informations sensibles", le tout sans alerter votre appareil. Grâce une "technique inconventionnelle" déployées par les cybercriminels, votre téléphone et votre ordinateur ne vous avertiront même pas du danger encouru.

Ces dangereux PDF peuvent vous être expédiés via un SMS ou un mail envoyés par une marque de confiance bien connue. Un véritable piège, puisque près de 8% des personnes recevant un tel PDF cliquent sur le lien partagé par les arnaqueurs et tombent dans le panneau. Nous vous conseillons donc de ne surtout pas ouvrir les documents que vous recevez d'inconnus ou de marques populaires. Le danger est grand et les conséquences souvent irréversibles.