Lidl s'attaque à Decathlon avec sa tente dépliable en 2 secondes - elle coûte 30 euros de moins

Cette tente en matériaux recyclés peut accueillir deux personnes et est notée 4,8/5 sur le site internet de Lidl.

Il y a vingt ans, Decathlon révolutionnait le monde du camping grâce à une invention devenue culte. Dépliable en à peine quelques secondes et repliable aussi rapidement (une fois que l'on avait réussi à comprendre le mode d'emploi et le mécanisme), la tente de camping "2 secondes" a accompagné des milliers de familles, de couples et d'amis pendant leurs vacances.

Désormais, c'est au tour de l'enseigne de hard discount Lidl de sortir sa propre version de la tente à installer sans effort. Capable d'accueillir deux personnes adultes et un enfant, cette dernière "se déplie toute seule, il suffit de la lancer", se félicite l'enseigne allemande. Il faut tout de même penser à bien planter les 9 piquets vendus avec la tente pour qu'elle tienne bien en place !

Parmi les autres caractéristiques listées sur le site internet de Lidl, on peut noter que le produit de la marque Crivit est fabriqué avec des matériaux recyclés. En plus de ses deux ouvertures de ventilation, il propose toutes les caractéristiques d'une tente classique : un intérieur assombri pour éviter d'être dérangé par le soleil, une moustiquaire, une fermeture éclair à double sens et un sac de transport.

La tente pop-up Lidl à gauche/La tente "2 seconds" Decathlon à droite © Lidl/Decathlon

Disponible en magasin à partir du jeudi 8 mai 2025, la tente disponible et vert ou en bleu risque de s'arracher, puisqu'elle est vendue pour 30 euros de moins que celle de son concurrent français. En effet, la "Tente de camping pop-up" de Lidl ne coûte que 34,99 euros en magasin et 29,99 euros en ligne. C'est une trentaine d'euros moins cher que le produit d'entrée de gamme de Decathlon, qui vaut de son côté 64,99 €.

Il faut tout de même noter que la tente pop-up est destinée à une utilisation "occasionnelle de week-end en été dans des conditions météorologiques principalement bonnes", reconnaît Lidl. Contrairement à celle de Decathlon, elle ne "convient pas aux conditions météorologiques extrêmes ou à une utilisation en montagne". Il est donc recommandé aux campeurs les plus réguliers d'investir légèrement plus d'argent dans leur équipement s'ils veulent profiter d'une expérience plus agréable et sécurisée.