Porter souvent des vêtements noirs en dit long sur votre personnalité - voici ce qu'en pensent les psychologues

Vous portez du noir tous les jours de l'année, et en toutes circonstances ? Voilà ce que ce choix très fort dit de vous.

La manière dont nous nous habillons au quotidien en dit long sur notre personnalité. Que nos vêtements soient confortables ou chics, avec ou sans logo, unis ou à motifs, ils trahissent certains de nos traits de caractères avant même que nous ayons eu le temps de parler. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un total look noir révèle lui aussi de nombreux traits de notre personnalité.

Bien évidemment, certains aspects sont déjà connus. On sait déjà tous, par exemple, que le noir est la couleur à privilégier pour paraître élégant et sophistiqué. Lors d'un dîner de travail, ou d'un événement formel du même type, arborer cette teinte mystérieuse est donc un excellent moyen d'être pris au sérieux et respecté. Cependant, le choix du noir ne se limite pas à l'élégance.

© Alex Studio - AdobeStock

Questionnée par le média ABC, la psychologue espagnole Lara Ferreiro a expliqué que s'habiller tout en noir est un choix très fort qui peut être perçu de manière positive… comme négative. Elle souligne que ceux qui s'habillent fréquemment en noir peuvent par exemple refléter une grande créativité ainsi qu'une forte confiance en eux. "Dans l'ensemble, ceux qui choisissent cette teinte ont tendance à véhiculer une forte identité personnelle", indique-t-elle. "Les personnes qui s'habillent toujours en noir offrent un sentiment de protection et de sécurité à ceux qui les croisent", relève aussi la psychologue.

Il est pourtant important de noter que certaines personnes peuvent également utiliser cette teinte passe-partout comme une véritable armure. Les adeptes de celle-ci sont souvent de grands introvertis qui utilisent cette couleur pour éviter de se faire repérer avec une couleur qui attirerait trop l'œil. Mais ce choix peut être problématique au quotidien, puisque les personnes qui s'habillent toujours en sombre peuvent intimider leurs interlocuteurs. En effet, le noir est une couleur plutôt stricte et autoritaire.

Le noir est plus généralement lié à une atmosphère négative. Plusieurs études ont d'ailleurs montré qu'une exposition constante à celui-ci peut favoriser l'état de déprime, de nostalgie et de mélancolie. Les spécialistes de la mode et de l'humeur s'entendent donc pour conseiller de casser une tenue trop sombre avec un accessoire blanc ou coloré. Selon vous, le noir est sévère et sombre ou chic et sophistiqué ?