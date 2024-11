Les personnes de mauvaise humeur portent toujours des vêtements de cette couleur - ce n'est pas le noir

Une sociologue experte en science des couleurs a listé les teintes préférées des gens de mauvaise humeur.

C'est inévitable. Nous nous habillons chaque matin selon nos goûts, mais aussi en fonction de la météo. Il suffit de faire la comparaison entre notre garde-robe colorée d'été, et celle plus sombre réservée à l'automne et à l'hiver. Mais, plus qu'une histoire de style ou de saison, le choix des couleurs chaque matin en dit également long sur notre personnalité.

Dans un ouvrage intitulé La psychologie des couleurs : effets et symboliques, la sociologue allemande Eva Heller a expliqué que certaines teintes sont particulièrement liées à la mauvaise humeur. Selon elle, les gens régulièrement de mauvaise humeur se tournent instinctivement vers des vêtements de trois couleurs spécifiques avant de se rendre au bureau. La première est sans doute la plus évidente, puisqu'il s'agit du noir. Selon l'auteure, cette teinte est choisie par les personnes en pleine réflexion, en deuil ou un peu déprimées.

Elle cite ensuite deux autres nuances froides, que l'on privilégie également lorsque l'on ne se sent pas bien. Sur la deuxième place du podium, on retrouve le gris, lié à l'apathie (état d'indifférence à l'émotion, manque d'interêt social ou/et émotionnel) et au manque d'énergie. "Lorsqu'une personne choisit des vêtements gris, elle peut être dans un état émotionnel plus réservé, essayant de ne pas attirer l'attention ou exprimant simplement un sentiment d'indifférence", souligne Eva Heller.

La dernière couleur est la moins évidente, car elle est très à la mode. Elle a même été en passe de remplacer le noir comme symbole d'élégance la saison dernière. C'est pourtant une nuance liée à "la rigidité, l'oppression et à l'ennui", selon la spécialiste allemande. Les personnes de mauvaise humeur iront donc plus facilement vers elle. Il s'agit… du marron ! Bien qu'il soit plus considéré comme une "vraie couleur" que le noir et le gris, le marron reste une teinte sombre, qui n'apporte pas la même vitalité que le rouge, l'orange, le bleu ou le rose.

Pour approfondir son analyse, Eva Heller rappelle que l'on peut également utiliser ses vêtements pour améliorer son état d'esprit. Elle recommande donc des couleurs telles que le bleu clair, le vert et les tons pastel, qui apportent plus de tranquillité et de paix. Le jaune et l'orange peuvent aider à stimuler la joie et la bonne humeur.