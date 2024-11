Adieu les trous dans les collants - cette astuce simple et gratuite vous permettra de les garder plus longtemps

Ras-le-bol des collants qui se trouent à la première utilisation ? Cette astuce complètement gratuite vous permettra de les garder intacts pendant plusieurs années.

Un pull à col roulé, une jupe et une paire de bottes, voilà de quoi est constituée la tenue d'automne parfaite pour de nombreuses femmes. Pourtant, c'est au moment d'ajouter la touche finale à leur tenue que le drame arrive. En enfilant leur collant, ce dernier se troue et se file sur toute la longueur. Résultat, c'est une dizaine d'euros jetée à la poubelle, parfois dès la première utilisation.

Aussi beaux soient-ils, les collants ne sont pas connus pour être très résistants, et leurs adeptes doivent prévoir un véritable budget pour s'en procurer. Mais la communauté des fans de mode s'est réunie sur internet pour rechercher des solutions à ce problème qui affecte le portefeuille de nombreuses femmes.

Sur TikTok, l'une d'elles a proposé sa technique infaillible. En moins de 27 secondes, l'Américaine Ashley Paige fait une démonstration qui "change la vie", comme l'expliquent les 150 000 personnes qui l'applaudissent dans les commentaires. Son astuce est pourtant toute simple : elle se mouille légèrement les mains avec l'eau du robinet et les glisse doucement le long de ses jambes. Ses mains humides accrochent la matière du collant, qui remonte tout en douceur. Grâce à cette technique, aucun risque de passer ses ongles à travers.

Dans la section commentaires de la vidéo, une autre utilisatrice donne un conseil assez surprenant pour conserver un collant. "N'oubliez pas de congeler vos collants avant de les porter pour la première fois", explique Alicia Pictoria. Même si cette idée pourrait paraître absurde, elle est en vérité très utile.

Le froid resserre les mailles et renforce ainsi le collant. Trois ou quatre heures au congélateur et ce dernier devrait être beaucoup plus résistant à vos ongles et bijoux ! N'oubliez cependant pas de le sortir quelques heures avant de le porter pour éviter les mauvaises surprises.

Et pour celles qui craignent un peu trop le froid ? Les spécialistes de la question proposent de les vaporiser généreusement avec de la laque pour cheveux après chaque lavage. Celle-ci aura essentiellement le même fonctionnement que le froid. Prendre une taille au-dessus de la vôtre évitera aussi de tendre les mailles des collants, mais attention à l'effet peau plissée !