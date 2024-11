Mauvaise nouvelle pour les fans de Disneyland, ces attractions phares sont fermées pour plusieurs semaines

Vous prévoyez d'aller à Disneyland Paris ? Attention, toutes ces attractions sont fermées et certaines ont des horaires réduits.

La saison hivernale est l'une des meilleures périodes pour se rendre dans l'un des parcs de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. On plonge dans l'ambiance féerique des personnages bien aimés de notre enfance et on ressent la magie de Noël comme nulle part ailleurs ! Et pourtant, avec un prix du billet pour se rendre au pays magique de Mickey qui continue de flamber (le prix des pass annuels a grimpé de 25 à 40% ces dernières années avec moins d'avantage en boutiques) et de nombreuses zones en travaux (Disney village ainsi que différentes zones du Parc Walt Disney Studios), on apprend que des spectacles et attractions phares ferment, pendant que d'autres ouvrent plus tard dans la journée...

Les fans de Disneyland Paris savent que c'est la meilleure période pour s'y rendre avant l'euphorie des fêtes et le début des vacances scolaires le 20 décembre 2024. Période verte oblige, le prix du billet "n'est qu'à" 72 euros pour un adulte et à 67 euros pour un enfant pour la journée passée dans l'un des deux parcs, contre 99 euros pour un adulte et 91 euros pour un enfant dès le 21 décembre. Mais ceux qui pensaient profiter de l'accalmie avant les fêtes pour se rendre au parc sans la foule seront déçus. Jusqu'au 5 janvier 2025, certaines attractions familiales n'ouvriront ainsi pas avant 11 heures, et même avant midi pour l'une des plus populaires.

L'attraction Blanche Neige et les Sept Nains, qui nous invite à revivre la célèbre histoire de Blanche-Neige et de ses compagnons dans le pays enchanteur de Fantasyland du parc Disneyland Paris, n'ouvre donc plus avant midi, et ce jusqu'au dimanche 5 janvier inclus. Et ce n'est pas fini : les attractions Pays des Contes de Fées & Casey Jr qui nous embarque dans un petit train du cirque tiré de l'histoire de Dumbo - toujours à Fantasyland, Autopia à Discoveryland et l'emblématique Cars Road Trip du Parc Walt Disney Studios affichent là aussi portes closes jusqu'à 11 heures du matin, tous les jours jusqu'au 5 janvier 2025.

Et ce n'est pas fini ! Pour couronner le tout et finir d'achever la déception des fans au pays de Mickey, Phantom Manor, l'irrésistible et terrifiante attraction du manoir hanté de Frontierland, vient de fermer ses portes et ce jusqu'au 29 novembre 2024 inclus. Toujours à Fantasyland, Le Pavillon des Princesses garde portes closes jusqu'au 22 novembre 2024. Quant au Galion des Pirates, au sein de la zone Adventureland, il est toujours fermé pour rénovation sans aucune date de réouverture annoncée...

Deux spectacles sont également actuellement en pause : Together : Une aventure musicale Pixar jusqu'au 13 décembre, ainsi que La Reine des Neiges : Une Invitation Musicale, jusqu'au 14 février 2025 inclus. Toutes ces mauvaises nouvelles ont de quoi détourner l'attention de potentiels visiteurs au profit de sorties plus abordables ces prochains jours...