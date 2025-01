Les cordonniers ont un secret pour nettoyer les chaussures en daim - c'est un produit que l'on a tous dans nos placards

N'ayez plus peur de porter vos chaussures en daim. Grâce à cette recette miracle, vous pourrez les nettoyer sans risquer de les tacher.

Réglé comme une horloge, le daim revient à la mode chaque hiver. Récurrence plutôt étonnante quand on sait que cette matière est très fragile et qu'elle ne doit pas être mouillée. En plus de l'eau, le daim doit en fait éviter les taches en tout genre puisqu'il est complexe à nettoyer.

Il est cependant possible de frotter le tissu avec des brosses spécifiques à poils en nylon durs pour enlever les résidus de terre par exemple. Le seul problème, c'est que tout le monde n'a pas ce genre de matériel sous la main. Si vous avez besoin de nettoyer vos chaussures en urgence avant de sortir, une autre solution, basée sur une recette rapide à faire à la maison, existe.

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, José, le gérant d'une boutique de vêtements pour hommes espagnole, a partagé son secret pour rendre toute leur splendeur à ses souliers en daim. Il commence par préparer une solution à base d'un peu d'eau, de vinaigre blanc et... de liquide vaisselle ! Il applique ensuite le mélange petit à petit sur la matière tachée à l'aide d'une brosse à dents. Dès qu'il a terminé et pour éviter de tacher le tissu avec l'eau, il éponge la chaussure avec un torchon microfibres puis termine méticuleusement le travail à l'aide d'un sèche-cheveux.

Dans les cas où les chaussures présentent des taches de graisse, le talc peut aussi être un bon allié. Comme dans la vidéo précédente, vous pouvez le mélanger de l'eau et du savon au pH neutre et appliquer le mélange avec une brosse à dents. Vous pouvez également remplacer le talc par du bicarbonate de soude. La seule condition pour que cette recette fonctionne ? Agir vite ! Plus vous attendez , plus le daim absorbera le gras.

En ce qui concerne la semelle de vos chaussures, vous pouvez utiliser un mélange de bicarbonate de soude et vinaigre blanc pour venir à bout des traces désagréables. Autre solution : le dentifrice. Si vos semelles sont blanches, appliquez-en sur une brosse à dents que vous n'utilisez plus et frottez quelques secondes. Elles devraient ressortir immaculées.

Concernant les lacets, ils passent au lave-linge. En cas de traces noires, faites-les tremper dans un mélange de bicarbonate de soude et de liquide vaisselle naturel. Vous pouvez par ailleurs remplir une bassine d'eau chaude et laisser des tranches de citron tremper avec vos lacets et quelques gouttes de lessive. En une nuit, ils devraient retrouver leur éclat d'origine.