Payer ses vêtements 65% moins chers chez Okaïdi, c'est possible - la marque lance son nouveau service

La marque française Okaïdi lance un tout nouveau concept qui permettra de payer ses articles beaucoup moins cher et de gagner de l'argent.

Okaïdi se réinvente. Face à la montée en puissance des plateformes de seconde main comme Vinted et des sites de fast fashion comme Shein ou Temu, l'enseigne française a trouvé un moyen d'attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les anciens. À la fin du mois de mars 2025, la marque de vêtements pour enfants et adolescents a lancé un concept inédit en France qui permet de gagner de l'argent en achetant des vêtements.

Après avoir imaginé un service de dépôt-vente biannuel en 2016, Okaïdi se met à la consigne de vêtements. À travers La Consigne, la marque propose le rachat garanti de n'importe quel vêtement Okaïdi qui lui serait ramené. En échange, elle délivre une carte-cadeau valable immédiatement sur la nouvelle collection. "Contrairement aux bouteilles de lait, les articles sont consignés sans surcoût", explique le responsable marché seconde main d'Okaïdi, Ludovic Leurent.

Les vêtements, qui doivent impérativement être propres et dater de 2 ans au maximum, sont repris pour 10 à 15 % de leur prix d'achat initial. Pour un body, 1 euro sera crédité sur la carte-cadeau, tandis qu'un pantalon, une robe ou un pyjama long seront repris pour 4 €. Les manteaux d'hiver rapporteront le plus gros montant : 10 €. Les articles sont ensuite revendus directement dans le même magasin avec un rabais de 60 % par rapport à un modèle neuf. "Nos vêtements sont régulièrement achetés et ramenés dans le même magasin. Cela permet de favoriser l'économie circulaire", se félicite Ludovic Leurent. Mais attention, il y a certaines contraintes à respecter...

Le rayon seconde main du magasin Okaidi Paris Saint Lazare © Louise Cordier - Linternaute.com

La revente n'est tout d'abord pas ouverte à tous les clients. "Le service de rachat est réservé 2,4 millions de membres du programme de fidélité gratuit Ok+", explique d'abord le responsable. L'achat, lui, est ouvert à tous les clients.

De plus, les vêtements ne seront ni lavés, ni raccommodés avant d'être remis en rayon. Ils doivent donc être rendus en très bon état. Les produits tachés, troués, avec des boutons ou des nœuds manquants ou présentant des bouloches ne seront en conséquence pas acceptés. Par mesure d'hygiène, l'entreprise ne reprendra pas non plus les sous-vêtements et les chaussures, mais tous les autres vêtements sont éligibles.

Ce service de seconde main est déjà mis en place dans l'intégralité des 350 magasins Okaïdi et Okaïdi + de France. Il est aussi possible de ramener en magasin les articles achetés sur internet. Les vêtements achetés en 2023 ou après sont également éligibles à La Consigne.