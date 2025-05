Les chaussettes sales redeviendront blanches grâce à cet ingrédient de cuisine - oubliez le bicarbonate de soude

Peu de gens le savent, mais le vinaigre et le bicarbonate de soude ne sont pas les seuls ingrédients capables de blanchir les chaussettes sales.

Nos chaussettes blanches ont malheureusement toutes le même destin funeste. Lorsqu'elles ne finissent pas par être avalées par la machine à laver, les chaussettes que nous portons dans nos baskets et dans nos mocassins terminent souvent leur vie de la même façon : grises et impossibles à sauver.

Même après de multiples lavages, ces dernières continuent à porter sur elles les traces de la saleté et des heures de sport ou de marche qu'elles ont vécu à nos pieds. Mais plus besoin de désespérer, il existe bien une méthode toute simple et bon marché, capable de leur rendre leur éclat d'antan. C'est l'entreprise britannique Sockshop, spécialisée dans la vente de chaussettes et de bas depuis 1983, qui a partagé cette astuce. En seulement quelques minutes et sans frotter, vos chaussettes blanches redeviendront comme neuves.

L'astuce du détaillant réside dans le prélavage ! Pas besoin d'utiliser d'innombrables produits chimiques et de s'abimer les mains, il suffit tout d'abord de remplir une bassine d'eau avec de l'eau chaude à bouillante. Ajoutez-y ensuite l'ingrédient secret qui sauvera toutes vos chaussettes : le jus d'un ou deux citrons pressés. "L'acide qu'il contient est antibactérien, antiseptique et agit comme un agent blanchissant naturel", explique l'entreprise britannique.

© 123RF

Mais alors comment appliquer cette méthode méconnue ? "Le simple fait de plonger vos chaussettes grises dans un bol d'eau tiède imbibée de jus de citron fraîchement pressé pendant 2 à 3 heures peut faire des merveilles", confie Sockshop. Ensuite, pas besoin de frotter durant des heures, il suffit de passer les chaussettes à la machine à laver une fois la durée conseillée écoulée. "Vos chaussettes ressortiront comme neuves", assure Sockshop.

Tout comme le citron, le vinaigre blanc possède des propriétés acides qui permettent d'éliminer les taches tenaces sur les chaussettes blanches. Dans un litre d'eau bouillante, ajoutez une tasse de vinaigre blanc et laissez tremper vos chaussettes toute la nuit. "Il ne vous restera plus qu'à les essorer le lendemain pour éliminer toute trace de saleté… et d'odeur de vinaigre !", conseille cette fois l'entreprise.