500 000 personnes vont recevoir un appel de l'Assurance Maladie dans quelques jours, ce n'est pas une arnaque

Une "vaste campagne d'appels téléphoniques" va être organisée par l'Assurance Maladie. Qui sera concerné, et pourquoi ?

De nombreux Français reçoivent des appels intempestifs de démarchage ou d'arnaques depuis plusieurs mois. Si votre téléphone sonne ces prochains jours et affiche un numéro inconnu, mieux vaudra tout de même vérifier. Cette fois-ci, il pourrait bien s'agir d'un appel important pour votre santé ! L'Assurance Maladie doit en effet contacter environ 500 000 personnes "à partir du mois de juin". Elle avait annoncé cette "vaste campagne d'appels téléphoniques" sur son site internet en avril dernier et l'échéance approche donc à grands pas.

Les appels à chacun de ces assurés "seront l'occasion de faire le point sur leur suivi médical, identifier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur parcours de soins", et enfin "les encourager à reprogrammer une consultation avec leur médecin généraliste".

Les personnes concernées par cet appel constituent toutefois une cible bien particulière pour l'Assurance Maladie. Ils font tous partie des "assurés atteints de diabète ou d'insuffisance cardiaque". Ces deux maladies chroniques font partie des plus courantes en France. Le diabète touche environ 4 millions de Français, et l'insuffisance cardiaque 1,5 million. Ces deux maladies, qui sont de plus en plus fréquentes, sont à l'origine de nombreuses hospitalisations, et de décès, qui pourraient être en partie évités avec une meilleure prévention et prise en charge.

C'est justement le but de la campagne d'appels de l'Assurance Maladie : "sensibiliser les assurés diabétiques ou atteints d'insuffisance cardiaque à l'importance d'un suivi médical régulier". Ce suivi est essentiel : il "permet en effet d'adapter les traitements, de détecter rapidement toute évolution de la maladie et de prévenir les hospitalisations en urgence", estime l'Assurance maladie.

La Haute autorité de santé recommande d'ailleurs aux patients qui souffrent de diabète ou d'insuffisance cardiaque de consulter un médecin généraliste au moins 4 fois par an. Mais de nombreux patients ne respectent pas cette recommandation. C'est justement les assurés "ayant eu moins de 2 remboursements de consultation avec leur médecin généraliste dans l'année" qui seront directement contactés par l'Assurance Maladie.