12 mangas de sorcières pour un Halloween palpitant !

Difficile de parler d'Halloween sans parler de sorcières. Pour les fans de manga, la rédaction de l'Internaute vous aide à faire votre choix parmi plus de 50 titres disponibles en France.

Dans l'imaginaire nippon la sorcière a certes un balai, un chapeau pointu et un chat - noir de préférence. Elle n'est que très rarement un être maléfique qui se réjouit du malheur des autres. Souvent urbaine, elle se dévoue à améliorer la vie des habitants de son quartier. Ses origines uniques lui ont permis de conquérir l'univers des mangas. Voici les titres à ne pas manquer…

© Keisuke Kotobuki / Ki-oon

Coco - L'île magique (dès 8 ans)

L'Île magique porte bien son nom; tous ses habitants possèdent des pouvoirs fantastiques dont ils se servent pour améliorer leur quotidien, faire tourner les moteurs ou éclairer les sentiers... Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à maîtriser ces pouvoirs à l'école de magie. La jeune Coco, qui rêve de devenir une sorcière de renom, a du mal à canaliser sa force et provoque des catastrophes à chaque incantation. Mais derrière son apparente maladresse se pourrait-il que la jeune apprentie sorcière recèle une énergie magique incommensurable?

Ce manga tout en couleurs suit son quotidien riche et bariolé. Au fil des scènes pastorales d'amitié et des rêves d'enfant, l'auteur revisite subtilement la relation d'une sorcière et de son chat.

Coco - L'île magique, édition Ki-oon, 9,65€

L'Éden des sorcières (dès 12 ans)

Dans un univers dystopique où l'homme a détruit la nature, les animaux et les arbres ont quasiment disparu. Seuls subsistent des rares oasis de verdure, maintenues et protégées par des sorcières. Mais les humains, dans leur insondable bêtise, blâment ces dernières pour la disparition de la faune et de la flore, sans reconnaître qu'elles les sauvent grâce à ces alcôves… La jeune apprentie sorcière Philly n'a pas fini son tutelage auprès de la vénérable Toura quand des hommes en colères envahissent l'oasis.

Ce double voyage initiatique est rehaussé par un dessin nerveux. Sous la fable écologique aux faux airs de Petit Prince se cache une captivante aventure de fantasy sombre.

L'Éden des sorcières, édition Ki-oon, 7,90€

© Kousuke Satake / Kodansha Ltd.

The witch and the beast (dès 14 ans)

La sorcellerie peut causer des dommages irréversible, et c'est pour empêcher les dérives que l'Ordre de l'Écho Noir a été mis en place. Suspectant un usage interdit de la magie, Ashaf et Guido sont envoyés pour enquêter. Le premier est un magicien fidèle et obéissant et la seconde forte tête est guidée par un désir de vengeance. Dans cette très libre adaptation de la belle et la bête à la sauce steampunk, le lecteur cherche à trouver qui est la sorcière et qui est la bête. Les dessins, souvent grandioses, aident le lecteur à se projeter dans cet univers steampunk détonant.

The witch and the beast, Pika Édition, 7,50€

© KUJIRA 2019 / KADOKAWA CORPORATION

Les sorcières de la fin du monde (dès 12 ans)

Après avoir passé un siècle à traquer les sorcières et à les passer au bûcher, les dirigeants des plus grandes nations se sont laissés convaincre par les survivantes : utiliser leurs pouvoirs en échange de la fin de cette chasse. Afin de garantir les effectifs de sorcières, les nations - dépendantes de leurs pouvoirs - se sont accordées pour construire une académie secrète. Mari, une jeune humaine, se retrouve enrôlée dans cette école où la rancœur envers les hommes est palpable…

Cette histoire complète en trois volumes apporte un twist très original au mythe de la sorcière. Vengeance, jalousie et fantastique sont les trois ingrédients de ce cocktail des plus explosifs signé Kujira.

Les sorcières de la fin du monde, édition Akata, 8,05€

Jougi Shiraishi/SB Creative Corp. Original Character Designs: ©Azure/SB Creative Corp. ©Itsuki Nanao / SQUARE ENIX

Wandering Witch (dès 10 ans)

Elaina est une jeune sorcière itinérante qui parcourt le monde au gré de ses envies. Ce voyage initiatique est l'excuse idéale pour son autrice d'explorer un univers d'une incroyable richesse. Chaque pays visité peut être apprécié de manière isolée, comme si l'ensemble des chapitres formait une saga. Si le personnage d'Elaina gagne en profondeur au fil de l'histoire, l'attrait principal de ce manga est d'offrir une porte d'évasion pour un lectorat en quête de monde fantastique en tout quiétude. Série complète en trois tomes.

Wandering Witch, édition Kurokawa, 7,65€

© Kamome Shirahama / Kodansha Ltd.

L'atelier des sorciers (dès 10 ans)

La jeune Coco rêve de magie, mais dans un monde où l'on hérite de pouvoirs magiques à la naissance, elle a dû se résoudre : elle sera couturière, comme sa mère. Un beau jour, un sorcier dénommé Kieffrey passe dans l'échoppe familiale. En l'observant, elle comprend alors la véritable nature de la magie et s'entraîne seule en cachette. Dans son enthousiasme, elle invoque un sort qui emprisonne sa mère. Kieffrey le sorcier intervient et décide de prendre la jeune femme en apprentissage. Un nouveau monde s'ouvre à l'apprentie sorcière...

Si l'on ne devait garder qu'un seul titre de cette sélection, ce serait ce manga de Kamome Shirahama. Son dessin délicat accompagne avec finesse une histoire délicate mais complexe. Une véritable perle.

L'atelier des sorciers, édition Pika, 7,50€

Flying witch (dès 8 ans)

Des sorcières vivent discrètement parmi nous. Ces dernières à l'âge de 15 ans doivent prendre leur envol et quitter le cocon familial pour finir leur initiation. Makoto quitte Tokyo pour le Nord-Est du Japon et emène avec elle Chito, son chat noir. D'un naturel étourdi, Makoto a du mal à cacher sa véritable nature à ses nouvelles connaissances. Une tranche de vie campagnarde qui a des airs d'hommage au classique d'Hayao Miyazaki : Kiki la petite sorcière.

Flying Witch, édition nobi nobi, 6,95€

YAMADA-KUN TO 7-NIN NO MAJYO © Miki YOSHIKAWA / KODANSHA LTD.

Yamada-Kun & the 7 witches (dès 14 ans)

Ryu Yamada est un lycéen médiocre qui collectionne les mauvaises notes et dort en classe : le lycée l'ennuie. Un jour, alors qu'il chute dans les escaliers, il embrasse involontairement Urara Shiraishi, une des élèves les plus douées du lycée. Lorsqu'ils se relèvent, ils réalisent qu'ils ont échangé leurs corps. Et c'est loin d'être la seule anomalie surnaturelle qui réside dans leur lycée. Quand Harry Potter rencontre Le collège fou fou fou avec une petite dose de harem manga, le résultat ne peut être qu'un manga des plus loufoques. Drôle et surprenamment addictif, Yamada-Kun & the 7 witches enchaîne les situations ubuesques et les gags avec brio. Un futur classique.

Yamada-kun & the 7 witches, édition Delcourt Tonkam, 6,99€

© Sumiya Zeniko / Ichijinsha Inc.

5 Seconds Before the Witch Falls in Love (dès 14 ans)

Meg et Lilith sont ennemies jurées. Rien de plus normal: la première est une sorcière immortelle et la seconde est une chasseuse de sorcières. Et si leurs querelles quasi quotidiennes cachaient une affection réciproque?

Ce recueil de trois histoires courtes, dont deux d'entre elles centrées sur le duo Meg et Lilith, propose des histoires d'amour sur fond de fantasy. Simples mais efficaces, ces dernières feront palpiter le cœur du lecteur à n'en pas douter. À croire qu'un charme réside dans les pages de ce manga…

5 Seconds Before the Witch Falls in Love, édition Meian, 6,95€

WITCHCRAFT WORKS © RYU MIZUNAGI / KODANSHA Ltd.

Witchcraft Works (dès 14 ans)

Takayami est un élève ordinaire, sa seule particularité semble d'être le voisin de classe d'Ayaka, " la princesse". Alors quand cette dernière lui apprend qu'elle est une sorcière chargée de le protéger, son monde se retrouve bouleversée. Au milieu du combat qui oppose les sorcières de la Tour et les sorcières de l'Atelier, le pauvre Takumi ne sait plus où donner de la tête.

En retournant le trope éculée du chevalier qui sauve la princesse en donnant le rôle du sauveur à une princesse sorcière, Ryu Mizunagi signe un premier éclat. Mais au fil des tomes de ce manga l'histoire qu'il construit va bien au-delà du simple pied de nez aux contes de fées. L'univers déployé est des plus intriguant et il est difficile de lâcher un volume sans se jeter sur le suivant…

Witchcraft Works, édition Kana, 6,85€

Dans la réalité inversée de Londres, des êtres fantastiques, les dragons, sévissent. Pour éviter davantage de morts, Wing Bind surveille leur espèce.#BurnTheWitch/#Burn_The_Witch l'adaptation anime du one-shot de T.Kubo (#Bleach) est dispo sur @ADNanime ! https://t.co/VAvI7sLVre pic.twitter.com/dbrlQ6MqXj — Hakim (@LeZit_) October 2, 2020

Burn The Witch (dès 14 ans)

Londres, de nos jours. Alors que les moldus vaquent à leurs occupations ils ne se doutent pas que dans une réalité inversée des sorcières les protègent de terribles dragons assoiffés de sang et de chair humaine. Wing Bind est le nom de l'organisation qui regroupe sorciers et sorcières en charge de la protection de la menace des dragons. Niihanish et Nini forment un duo aux caractères opposés... Tite Kubo revient avec Burn The Witch dans l'univers de Bleach, et y ramène un duo d'héroïnes qui n'est pas sans rappeler Dirty Pair. Si elles sauvent le monde, elles ont tendance à ne pas le rendre dans un état immaculé. Ce premier tome présente les grands enjeux d'une lutte entre plusieurs entités et appelle de tous ses vœux une suite. Prière exaucée: au vu de son succès, ce qui devait être un one shot connaîtra second tome.

Burn The Witch, édition Glénat, 6,90€

GENDAIMAJO NO SHUSHOKUJIJO ©Sako Aizawa, Hama 2015 / KADOKAWA CORPORATION

Sorcière en formation (dès 8 ans)

Comme la majorité des jeunes sorcières japonaises, Neko Tamashiro doit quitter le domicile familial à 15 ans et finir son apprentissage en vivant seule. Sa première mission : trouver du travail pour subvenir à ses besoins. Mais de nos jours, même avec des pouvoirs de sorcière, il est bien difficile de se faire une place dans la société. On se ressource en lisant ces tranches de vie à l'atmosphère si positives. Ce manga complet en cinq tomes est une invitation à prendre la vie du bon côté sans se presser et à accepter nos différences. Conseils précieux dans notre monde où tout va de plus en plus vite.

Sorcière en formation, édition Soleil, 7,99€