One Piece passe la barre symbolique des 1 000 épisodes

Des milliers d'heures d'aventure ont bercé les fans de One Piece pendant vingt-deux ans. A l'occasion du 1 000e épisode, premier bilan pour cette série à la popularité planétaire…

Vingt-deux ans après avoir largué les amarres, Luffy le pirate et son équipage iconique continuent de faire chavirer le cœurs des fans du monde entier. Tout au long des 20 saisons, l'équipe a grandi en nombre, gagné en profondeur - et la recherche du One Piece a été une excuse pour développer un univers d'une richesse incroyable. Toutes et tous ont leur lots de souvenirs associés à ce précieux voyage. Parfois un sourire, souvent des pleurs, mais toujours optimistes, tel sont les sentiments qui animent les fans de l'équipage du pirate au chapeau de paille. Et pour célébrer l'évènement de la parution du 1000e épisode, tous les acteurs se sont démenés : visionnage de l'épisode dans les cinémas du réseau CGR, fête au Grand Rex avec des invités surprises, journée immersive avec la plateforme de svod ADN, soirée spéciale sur J-One… ADN a même préparé une sacré surprise avec la réalisation d'un documentaire dans les coulisses de One Piece intitulé "One Piece - En route vers l'épisode 1000" avec des interviews de membre de la Shueisha, de Toei Animation, mais aussi les seiyuu (comédiens de doublabe) de Luffy et Usopp. Ce documentaire sera disponible gratuitement sur la plateforme ADN.

One Piece rejoint ainsi un club select assez grand composés de 16 autres membres. Si la jeune Sazae et ses 7 500 épisodes semble indétronable à la première place, Luffy pourrait débarquer dans le top 10 des séries les plus longues et pulvériser la barrière des 1 500 épisodes.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

200 millions d'épisodes vus soit 2,4 milliards de minutes

Présent depuis 2018 sur la plateforme de streaming d'anime : ADN, One Piece ne cesse de gagner de l'audience. Et ce bien que cette série soit une série dite premium, il n'y a pas d'AVOD (advertising video on demand). Seuls les six premiers épisodes sont disponibles en visionnage gratuit. On pourrait croire que cette restriction d'accès pourrait avoir un impact sur le visionnage, mais il n'en est rien comme le montre les chiffres partagés et commentés par Julien Lemoine, le directeur général d'ADN.

Depuis 2018, l'ensemble des visionnages de One Piece cumule à près de 200 millions d'épisodes vus, explique Julien Lemoine. Ce qui ce converti équivaut à 40 millions d'heures ou 2,4 milliards de minutes. Des chiffres qui donnent le vertige. Dans le détail, explique encore le DG d'ADN, la popularité de la série n'a cessé de croître : " La série a débarqué sur ADN en juillet 2018, sur cette demie-année nous enregistrons 400 000 épisodes vues de la saga One Piece. En 2019, ce chiffre est multiplié par dix avec 4,5 millions d'épisodes visionnés. En 2020 rebelotte, nous passons à 32 millions de lectures sur l'année. Et 2021, c'est l'apothéose avec plus de 160 millions d'épisodes regardés par nos fans". Le confinement, et l'approche historique de ce millième épisode a propablement permis de recruter des spectateurs qui jusque là étaient un peu réticents, non pas à la série, mais à la montagne que réprésente l'idée de s'embarquer sur un visionnage de plus de 950 épisodes…

Les fans de One Piece regardent les épisodes en entier mais sautent les génériques et le résumé de l'épisode précedent, ce qui se traduit par une durée de visionnage moyenne de 15 minutes, analyse Julien Lemoine.

Netflix siphonne parfois la moitié de notre audience

Au niveau du catalogue d'ADN, riche de plus de 12 000 épisodes, la série One Piece pèse pour 8,3% en nombre d'épisodes mais représente 25% des consommations. Soit un indice de performances à 2,5. Seul My Hero Académia fait mieux avec un indice de performances à 5,5. Le principal frein à la consommation de One Piece est, toujours, son nombre d'épisodes qui peut faire peur - et rend plus difficile l'acquisition d'une nouvelle audience.

Décryptage de la popularité de la saga :

Si le premier épisode (gratuit) totalise un million de vue, et si chaque nouvel épisode génère 150 000 visionnages en moins d'une semaine, les records d'audience sur ADN sont les épisodes 959 à 962. Ceci n'est pas vraiment une surprise: ces derniers coïncident avec le sous arc du flashback de Kozuki Oden, et coïncide avec les records de notes sur IMDB.

Impossible d'avoir une saga aussi longue sans se poser la question du décrochage ou même celle du recrutement de nouveaux fans. Julien Lemoine décrypte: " Les chiffres pointent un principal décrochage après l'arc de l'île flottante : Skypiea. Et le principal onboarding de nouveaux voyageurs se site à l'épisode 629, avec l'arc de Dressrosa. Ceci peut s'expliquer car cet arc est le plus difficile à se procurer via des canaux illicites. Preuve s'il en était besoin de l'impact de ces dernier vis-à-vis d'une offre légale et accessible".

Si l'on relance le directeur général sur la concurrence des offres légales, il répond sans hésiter: " Dès le début de l'aventure One Piece sur ADN, nous avons eu un partenariat avec la chaîne télévisée J-One. Pour nous, toute diffusion est bonne à prendre pour la notoriété des licences. Il n'y a pas de cannibalisation entre notre plateforme et la télévision. Par contre, quand un de nos anime arrive sur Netflix, on perd 50% de son audience. Il arrive que la plateforme américaine nous fasse légèrement gagner des abonnés quand ils ont une action autour d'une licence, mais pas l'anime lui même. Par exemple, la diffusion du film live Bleach sur Netflix avait provoqué un léger recrutement chez nous."

Eiichiro Oda a déclaré être dans la phase finale de son manga, et que cette phase lui prendra encore plusieurs années. Au minimum encore 5, d'après les différents experts interrogés. De quoi battre encore de nombreux records, en attendant de découvrir ce qui se cache derrière le One Piece…