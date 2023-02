Le tome 37 Hunter x Hunter disponible en précommande

Si vous êtes impatients de mettre la main sur la sortie du tome 37 de Hunter x Hunter, ce dernier est en ce moment même disponible en précommande chez la Fnac ou sur Amazon au prix habituel de 6.95 €.

Hunter x Hunter est enfin de retour, la reprise de la série est officielle après 5 ans de pause. Il est en ce moment possible de précommander la dernière édition de Hunter x Hunter! Le tome 37 est à précommander chez la Fnac et Darty. La date de sortie officielle de celui-ci en France est le 3 mars 2023. Le tome dispose de 208 pages où vous pourrez suivre les prochaines étapes des séances d'entraînement au Nen et le conflit entre les clans.

Les derniers tomes

Pensez à vous rafraîchir la mémoire sur la guerre de succession en relisant le tome 36 sorti en 2018 afin de bien profiter des nouveaux événements à venir. Les tomes précédents 35 et 36 sont disponibles chez les revendeurs habituels et notamment chez Amazon.

Tome 36

Tome 35

Cette longue pause de production est liée à des problèmes de santé de l'auteur Yoshihiro Togashi. Des fuites sur Twitter de l'auteur lui-même ont annoncé que Togashi a enfin repris son travail sur le manga.