"L'escalier est vide" : Lady Gaga n'a pas chanté en direct lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024

La prestation de Lady Gaga sur ses escaliers dorés en bord de Seine avait été préenregistrée dans l'après-midi. Lors de la cérémonie d'ouverture, le public présent a contemplé un tout autre spectacle.

Premier tableau de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la prestation de Lady Gaga a été largement saluée par les téléspectateurs. L'artiste internationale est apparue sur les écrans au milieu de dix danseurs et de 17 musiciens. Vêtue d'un costume à plumes roses, elle a interprété la célèbre chanson "Mon truc en plumes" de Zizi Jeanmaire, perchée sur un escalier doré du square Barye, en bord de Seine. Sauf que la séquence n'était pas filmée en direct.

"Les gens n'y ont pas cru, au début", témoigne un journaliste de France 3 Paris Île-de-France. "On était en face du décor de Lady Gaga. Et au moment où la musique démarre, l'escalier est vide." La prestation avait en fait été tournée quelques heures plus tôt, vendredi dans l'après-midi, sous un ciel plus clément.

"Certains spectateurs ont hué"

Au moment de l'apparition de Lady Gaga sur les écrans, la chanteuse n'était donc plus sur son escalier. Le public des quais de Seine qui avait vue sur le square n'a aperçu qu'une poignée de danseuses agitant des drapeaux roses à l'effigie des Jeux olympiques. "Certains spectateurs ont hué et regretté d'avoir payé 180 euros pour ne rien voir", rapporte le journaliste de France 3.

"J'espère que vous aurez aimé cette performance autant que moi", a réagi Lady Gaga après la cérémonie d'ouverture sur X. la star américaine a remercié les Français pour leur accueil, sans aucune mention au fait qu'elle n'avait pas réalisé sa prestation en direct. Le comité d'organisation des Jeux olympiques n'a pas non plus commenté ce choix.