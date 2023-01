Renaud en concert : de nouveau sur scène ! Comment va le chanteur ?

RENAUD. Ce mardi 24 janvier, Renaud donne le premier concert de sa nouvelle tournée, intitulée "Dans mes cordes", malgré les inquiétudes sur sa santé.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 12h45] Renaud de retour sur scène. Le chanteur donne le coup d'envoi, ce mardi 24 janvier, de sa nouvelle tournée intitulée "Dans mes cordes", avec un premier concert à Avignon. Une nouvelle salve de concerts taillés pour lui, qui mènera le chanteur de 70 ans à Lille, Toulouse, Marseille ou Paris dans trois salles de la capitale : à la Scala les 9 et 10 mai, au Casino de Paris les 26 et 27 mai et à l'Olympia les 30 et 31 mai.

Pour ces nouveaux concerts, Renaud sera accompagné au piano par son ami Alain Lanty, rapporte RTL. Il y aura donc, selon lui, "deux quatuors, un piano et un accordéon. Les orchestrations sont simples, limpides, ce qui permet de remettre en lumière les paroles de Renaud. C'est un concert intimiste. Après le Phénix Tour, il y a eu un passage à vide. Donc, il remonte sur le ring", a souligné lundi le musicien à la radio, ajoutant : "Renaud a la capacité de se mettre à nu. C'est quelqu'un qui se livre. Tout le monde sait quelles ont été ses addictions. Tout le monde sait quelles ont été ses peines, ses joies, ses douleurs. Le fait d'être à nu, vocalement et dans sa peau de chanteur, ne le dérange pas plus que ça. Il espère y trouver une énergie nouvelle".

Une série de concerts simples donc, sans chichi, qui permettront à Renaud d'être sur scène sans avoir à se fatiguer à la guitare ou à faire le show. Renaud ne fait plus de concerts pour mouiller la chemise, mais pour venir à la rencontre de son public. Il ne compte plus impressionner ses fans et a bien conscience de n'avoir plus beaucoup de voix. "Je ne pense pas que les gens se déplacent pour venir l'écouter. Ils viennent pour partager un moment avec lui, le voir et partager des émotions", abondait d'ailleurs Alain Lanty sur RTL lundi, ajoutant : "C'est la profondeur d'âme qui maintenant prend le relais. La rugosité, l'épaisseur de ce personnage et son bagage émotionnel continuent d'émettre des émotions très fortes".

Est-ce à dire que Renaud n'est plus capable d'assurer le spectacle ? Si la question de l'état de santé de Renaud se pose, le chanteur remonte sur scène sûr de ses capacités. Comme le rapporte TF1, le chanteur a "tout fait pour se remettre en forme", se pliant des "exercices physiques" et en bénéficiant de l'aide d'un coach vocal. "Tous les jours, il arrive à la même heure. [Il est] très ponctuel. Il s'installe sur son tabouret et les premiers mots qu'il nous dit, c'est 'next'. Il le fait plus pour nous que pour lui. Il se considère comme prêt", a encore raconté le pianiste Alain Lanty à BFMTV.

Les dernières (rares) apparitions du chanteur n'avaient pourtant pas rassuré ses fans, notamment sur la scène des NRJ Music Awards, lors desquels Renaud était apparu le souffle court et tremblant. Qu'en sera-t-il sur scène ?

Comment va Renaud pour ses 70 ans ?

A l'occasion de son 70e anniversaire et de la sortie de son nouvel album, Métèque, en mai dernier, Renaud avait abondamment évoqué dans la presse son état de santé et son état d'esprit. S'il assurait alors qu'il allait bien, ou en tout cas, mieux, le chanteur confiait dans les colonnes du Parisien, le 5 mai 2022, que ce nouvel anniversaire ne l'enchantait guère : "70 ans, ça ne s'arrose pas, ça se désespère. Je n'aime pas ça. Vieillir, c'est un naufrage". Eternel torturé, il évoque "le stress, la vie, la perte de l'enfance, l'angoisse de vieillir, ne pas voir grandir [s]es enfants", mais aussi "l'amitié fragile et l'amour impossible".

Renaud opéré du cœur

En 2022, Renaud a aussi livré des confidences sur sa santé de manière plus prosaïque encore. Sur le site du Journal du Dimanche, le vendredi 6 mai 2022, il est notamment revenu sur l'opération du cœur subie quelques mois plus tôt. "Je me suis fait opérer du cœur l'année dernière. On m'a posé un stent à cause d'une artère bouchée. Depuis, je vais très bien", a-t-il assuré, quand les rumeurs allaient bon train à cette période.

La mort donc, encore et toujours, la principale terreur de Renaud : "C'est toujours une angoisse. Chaque jour, je me lève et je me dis : c'est le dernier jour du reste de ma vie. Le tout doublé d'une paranoïa à toute épreuve", confessait en mai 2022 le chanteur sur RTL.

Renaud "ne boit plus une goutte d'alcool"

"Je ne bois plus une goutte d'alcool, mais je fume toujours comme un pompier", a aussi détaillé à la même époque Renaud à la radio comme dans le Parisien. Le chanteur, dont la voix apparaît de plus en plus rocailleuse et tremblante à chacune de ses apparitions, devenues rares, a assuré au quotidien francilien qu'il était désormais en train se soigner après des années d'addictions à l'alcool et à la cigarette. "J'ai réduit la cigarette. Quand je chantais, j'étais à quinze par jour, au lieu de quarante. Mais je suis remonté à vingt. C'est plus dur à arrêter que ça (il montre son verre). Je suis au Bitter San Pellegrino. Cela fait un an et demi que je ne bois plus une goutte d'alcool. Je tiens bon", confiait-il au Parisien.

Renaud s'était une nouvelle fois attardé sur ses problèmes d'addictions dans les différents entretiens accordés à l'occasion de la sortie de l'album Métèque : "C'est ma vie les bistrots. Un lieu de convivialité, de rencontre, de partage où on refait le monde", expliquait-il sur RTL. "Quand je pense au nombre de fois où je suis rentré en voiture avec 2,5 grammes d'alcool dans le sang... Il doit exister un dieu pour les ivrognes !", ajoutait-il dans le JDD.

Un discours qui vient compléter celui qu'il tient déjà depuis plusieurs années sur son mal-être, dans ses chansons comme en interview : "Je bois parce que je ne suis pas bien dans ma peau, dans ma couenne. J'ai des psychoses, des angoisses, un mal de vivre, une nostalgie de mon enfance. Et cela empire avec tous ces amis qui meurent autour de moi", expliquait-il déjà au magazine Serge en 2010. "J'ai du mal à exprimer mes sentiments. Je suis un taciturne, renfermé, plutôt introverti. Et j'ai du mal, en interview surtout, à livrer mon cœur (...) J'ai l'impression qu'on me viole quand on m'interviewe", a-t-il aussi lâché à RTL en mai 2022.