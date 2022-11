"The Weeknd en concert : trois dates annoncées en France, les infos"

THE WEEKND. A l'occasion de sa tournée intitulée "After Hours til Dawn Tour", The Weeknd sera en concert à Nice, Paris et Bordeaux en 2023.

L'annonce se faisait attendre : The Weeknd sera bien en concert en France en 2023 ! A l'occasion de sa tournée intitulée After Hours til Dawn Tour, le phénomène canadien se produira dans trois villes du pays : à Nice le 22 juillet, à Paris le 29 juillet et à Bordeaux le 1er août 2023. Une excellente nouvelle pour les fans français de l'interprète de Blinding Lights, qui fera escale dans trois grandes arènes de France : l'Allianz Riviera de Nice, le Stade de France à Paris et la Matmut Atlantique de Bordeaux.

Pour ces trois concerts deux artistes sont annoncés aux côtés de The Weeknd : le musicien électronique canado-haïtien Kaytranada et le producteur et musicien américain Mike Dean. La billetterie de la tournée de l'artiste ouvrira ce vendredi 2 décembre, à midi. Nul doute qu'il faudra redoubler de patience sur les sites marchands pour espérer décrocher un précieux billet...

La nouvelle tournée de The Weeknd, intitulée After Hours til Dawn Tour, débutera le 10 juin 2023 à Manchester, en Angleterre, pour s'achever à Santiago, au Chili, le 15 octobre 2023. Le chanteur canadien passera par l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark ou la Suède, ou par l'Amérique du Sud.