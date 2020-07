Demi Lovato en couple : qui est son fiancé, Max Ehrich ?

DEMI LOVATO. Sur son compte Instagram, la chanteuse américaine a annoncé la bonne nouvelle à ses fans : elle a dit "oui" !

"Je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi". C'est sur son compte Instagram que la chanteuse américaine Demi Lovato a fait part de la bonne nouvelle à ses 88 millions d'abonnés : elle s'est fiancée ! Sur plusieurs clichés pris lors de la fameuse demande, sur une plage, on découvre une (énorme) bague, et le visage de son compagnon, Max Ehrich. "J'ai su que je t'aimais au moment où je t'ai rencontré (...) Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu'un de ma vie (à part mes parents) (...) Tu ne me mets jamais la pression pour être autre chose que moi-même. Je suis honorée d'accepter ta demande en mariage. Je t'aime plus qu'une légende ne pourrait l'exprimer, et je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t'aime pour toujours mon bébé. Mon partenaire. Place à notre futur !", écrit la chanteuse en légende des photos.

Et si l'ancienne star Disney est célèbre dans le monde entier, son fiancé n'est pas non plus un inconnu. Acteur, danseur et chanteur, il s'est fait connaître dans le troisième volet de High School Musical ou dans des séries comme Les Feux de l'amour ou Under the Dome. Dernière apparition en date pour le futur marié, le film Netflix Courage et rodéo, sorti en 2019. Le couple avait officialisé sa relation en mai dernier, sur Instagram également. Un renouveau pour la chanteuse de 27 ans, sortie d'une longue période compliquée.