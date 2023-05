Afida Turner : quel est son lien de parenté avec Tina Turner ?

Sur son compte Instagram, Afida Turner a rendu hommage à Tina Turner, sa "belle-maman", après sa mort à 83 ans.

"Repose en paix belle-maman". Après l'annonce du décès de Tina Turner à 83 ans, nombreux sont les hommages à être rendus sur les réseaux sociaux à la légende américaine. Parmi eux, celui d'Afida Turner, son ex belle-fille. "Je parlais de toi il y a tout juste cinq minutes, quand je suis arrivée à Nice. Elle aimait tant le sud de la France. Repose en paix belle-maman", écrit l'ancienne candidate de télé-réalité sur son compte Instagram, en légende d'une photo d'elle aux côtés de Tina Turner.

Afida Turner a été mariée avec Ronnie Turner, deuxième fils de la chanteuse américaine et également artiste. Afida et Ronnie Turner se marient en 2007. C'est de cette union que la Française tirera son nom. Le couple se sépare en 2017 et Ronnie Turner meurt en décembre 2022, des suites d'un cancer. La chanteuse Tina Turner avait déjà perdu un fils, Craig, qui s'est suicidé en 2018.

Quelques mois avant la mort de Ronnie Turner, Afida Turner avait rendu un autre hommage à un homme ayant partagé sa vie : le rappeur Coolio, décédé le 28 septembre 2022. "J'aimerais faire un hommage à mon mari Ronnie Turner qui est décédé. Et à Coolio. Les deux, en deux mois... alors là, c'est pas marrant. Alors quand vous aimez quelqu'un, dites-le lui. N'attendez pas que ce soit trop tard", avait-elle lancé sur scène, rapportait alors le site Purepeople.