Booba : mais que se passe-t-il avec Mister V et Squeezie ?

BOOBA. Le rappeur Booba semble estimer, sur les réseaux sociaux, que les youtubeurs n'ont pas leur place dans le monde du rap.

Booba vs le reste du monde ? L'année 2021 a à peine commencé que le Duc se retrouve déjà au cœur d'un nouveau buzz (on a arrêté de les compter). Cette fois, c'est aux youtubeurs qu'il s'en prend, estimant visiblement que des personnalités comme Mister V et Squeezie, récemment récompensé aux NRJ Music Awards comme révélation francophone de l'année, n'ont pas leur place dans le rap. Cette fois-ci, Booba n'est pas à l'origine de ce nouveau clash improbable. C'est Marcus Dia TV, un autre youtubeur, qui écrit sur Instagram : "Les rappeurs Français s'attardent à clasher un rappeur américain qui ne les connait pas (Young Thug ndlr.) alors qu'ils se prostituent chez Skyrock, une radio qui ne les respecte pas (cf interview Fred musa chez Brut) que des youtubeurs gagnent des cérémonies avec un album rap alors que ces mêmes rappeurs n'ont jamais été nominé dans ce genre de cérémonie !!!", en légende d'une photo de Squeezie et son trophée des NRJ Music Awards.

Une publication reprise par Booba, qui répond sur Twitter : "Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou Lahuiss (j'le connais même pas) oui V j'ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder. Au pire signalez-moi bande de quiches !" Une sortie remarquée à laquelle n'ont pas manqué de répondre, à leur façon, lesdits youtubeurs. Quand Squeezie change son nom sur Twitter en "Lahuiss" comme l'a appelé Booba dans son premier message, Mister V lui poste une photo de son personnage étonné dans le jeu vidéo NBA 2K.