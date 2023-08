Médine : pourquoi le rappeur est-il au centre d'une polémique ?

MEDINE. L'invitation du rappeur Médine aux universités d'été d'EELV et LFI, prévues fin août, a déclenché une polémique. Ce n'est pas une première pour l'artiste qui s'attire les foudres de la classe politique autant qu'il la provoque.

[Mis à jour le 22 août 2023 à 16h32] Le rappeur Médine est une nouvelle fois mêlé à une polémique. La raison ? Sa participation aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de La France Insoumise les 24 et 26 août 2023. Cette double venue a engendré de nombreuses critiques de la part des politiques de droite, mais aussi au sein même de la Nupes. Les détracteurs du rappeur l'accusent d'être islamiste, proche des Frères musulmans et également d'être antisémite. L'un de ses derniers tweets, daté du 10 août 2023, à l'encontre de l'essayiste Rachel Khan, juive et petite-fille de déporté, a mis le feu aux poudres.

Médine avait qualifié l'écrivaine de "resKHANpée" et d'être une personne "dérivant chez les social-traîtres et bouffant au sens propre à la table de l'extrême-droite" après que Rachel Khan ait traité le rappeur de "déchet". L'artiste havrais s'était ensuite défendu de toute parole antisémite dans un deuxième tweet deux jours plus tard : "La formule pas adaptée, qui a certainement dû heurter des personnes et je m'en excuse, n'était pas dirigée vers sa famille ni vers les victimes du drame de la Shoah."

Médine doit participer, le 24 août au Havre, à un débat avec Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV. Invitée de Franceinter, elle a affirmé que l'artiste "fait partie des gens qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos, qui ne voient pas les souffrances que cela peut générer". Le 26 août à Valence, c'est avec Mathilde Panot, cheffe du groupe LFI à l'Assemblée nationale, que le rappeur échangera. Selon Gallina Elbaz, vice-présidente de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), invitée de RMC, "il y a une volonté peut-être de récupération politique et une forme de clientélisme politique" derrière la venue de Médine à ces événements politiques.

Une photo de Médine prise en 2014 ressort régulièrement pour l'accuser d'antisémitisme. On le voit en train de reprendre la "quenelle", un geste popularisé par Dieudonné et qualifié d'antisémite. Interrogé par Libération en 2015, le rappeur confiait que ce cliché lui avait laissé "un goût amer". Depuis 2015 et la sortie du titre "Don't Laïk", six jours avant l'attentat contre Charlie Hebdo, Médine est régulièrement au centre de polémiques. Multiples demandes de déprogrammation comme pour son concert au Bataclan, détournement du titre d'un album de 2005 ou encore liens présumés avec les Frères musulmans, les reproches faits à Médine ne manquent pas.

Sur Twitter, le 22 juin 2022, Nicolas Bay s'insurgeait dans un message posté sur Twitter, contre le documentaire Médine Normandie, en partie subventionné par la région Normandie. "Ce proche de la mouvance islamiste des frères musulmans n'avait pas hésité à nommer un de ses albums 'Jihad'", avait critiqué le politique membre du parti zemmouriste Reconquête !. Médine avait alors reproché à Nicolas Bay sa méconnaissance du documentaire.

"En réalité, tout ce dont il m'accuse est entièrement déconstruit dans le documentaire. Il m'accuse de proximité avec le terrorisme et les extrémistes, alors que je suis le premier à les combattre au sein de ma région, au travers d'actions concrètes, comme mon soutien à des associations locales ! Je n'accepte aucune leçon de ce Normand au domicile fictif. Et je veux me battre contre ce montage honteux fait à mon encontre. Il s'agit d'un simple rappel à l'ordre républicain", déclarait alors Médine, interrogé par France 3 Normandie.

Un article sur le site Booska-P, aujourd'hui introuvable, est régulièrement brandi par les détracteurs de Médine. Sur une capture d'écran de l'en-tête, l'artiste affirmerait cette phrase : "Je suis également ambassadeur de l'association 'Havre de savoir'". Cette association est régulièrement accusée de faire la promotion des Frères musulmans comme dans ce tweet de Philippe Vardon, membre de Reconquête !. Dans une publication Facebook parue en 2014, Havre De Savoir affirmait que Médine était un "ambassadeur" et "un membre actif" de l'association.

Le 23 février 2021, Médine annonçait avoir déposé une plainte contre la députée LREM Aurore Bergé pour diffamation au tribunal judiciaire de Paris. En cause ? Les propos tenus par l'élue en Marche dans une interview accordée à LCI le 18 février 2021, évoquant une conférence donnée Médine à l'Ecole normale supérieure (ENS). "Ce rappeur islamiste Médine, vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer les laïcards, est-ce légitime qu'une école aussi prestigieuse que l'ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre ?", lançait-elle.

Déjà pris pour cible par des élus de droite et d'extrême droite en 2018, Médine expliquait à Médiapart les raisons de son dépôt de plainte. "C'est la fois de trop. J'assiste au revirement médiatique de cette frange du gouvernement qui est en train de se radicaliser en adoptant un discours plus à droite, voire à l'extrême droite. J'ai l'impression que le temps du dialogue est révolu. Toutes ces personnes ne prennent pas le temps de lire notre travail", expliquait alors le rappeur du Havre, qui disait souhaiter "faire valoir [s]es droits", se disant victime de "fausses accusations."

Selon le rappeur, Aurore Bergé lui "colle une idéologie qui n'est, bien sûr, pas la [s]ienne." Si la députée faisait en partie référence à la chanson Don't Laïk, qui évoque une crucifixion des laïcards, pour Médine, ce "morceau est une succession d'absurdités, d'oxymores", et dont l'élue a sorti une citation de son contexte. "La méconnaissance d'Aurore Bergé en matière de rap et de style est flagrante. Je l'invite à faire ce qu'elle aurait dû faire avant de s'exprimer sur LCI", lançait l'artiste dans les colonnes de Médiapart. Il souhaitait alors "une condamnation et des excuses publiques", mais aussi des "dommages et intérêts". "C'est mon honneur qui est en jeu", concluait-il.

En 2018, Médine devait se produire au Bataclan, à Paris, les 19 et 20 octobre. Programmés depuis plusieurs mois, ces concerts, prévus dans l'un des lieux visés par les attaques terroristes du 13 novembre 2015, avaient suscité à l'époque une vaste polémique liée aux paroles du rappeur. Des associations de victimes avaient tout de suite exprimé leur volonté de faire interdire sa venue. Des élus de droite, d'extrême-droite et du parti La République en Marche s'étaient indignés contre les paroles de ses chansons Jihad ou Don't Laïk, qu'ils estimaient déjà, comme Aurore Bergé et Nicolas Bay, aller dans le sens des doctrines des djihadistes islamistes.

Dans Don't Laïk, Médine déclare notamment : "Crucifions les laïcards comme à Golgotha". Des paroles qui ne sont pas passées inaperçues. "Un appel au meurtre" avait déjà jugé Aurore Bergé à l'époque. Médine s'était alors rapidement expliqué face à ces accusations. "Je voulais absolument parler de la façon dont est manipulée aujourd'hui une valeur républicaine comme la laïcité alors que, dans son esprit et sa lettre, la laïcité est faite pour réunir les gens", avait-il fait savoir.

"Don't Laïk est aux fondamentalismes laïques ce que les caricatures de Charlie Hebdo sont aux fondamentalismes religieux", s'était-il défendu un peu plus tard dans une tribune publiée dans L'Obs. Une pétition avait même vu le jour sous l'impulsion de Grégory Roose, ancien délégué départemental du FN. Le concert au Bataclan avait finalement été annulé, face aux pressions et même si la salle de concert évoquait une annulation "par respect des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et de leurs familles." Médine, lui, justifiait cette décision autrement : "Certains groupes d'extrême-droite ont prévu d'organiser des manifestations dont le but est de diviser, n'hésitant pas à manipuler et à raviver la douleur des familles des victimes."

Lors de la levée de boucliers contre la venue de Médine au Bataclan, le titre de son premier album a été détourné. De nombreuses personnalités politiques de droite et d'extrême-droite ont repris un visuel superposant une affiche de promotion du concert avec la cover d'un album prétendument nommé "Jihad". Plusieurs choses sont à décrypter dans cette fausse information. Tout d'abord, la date du concert au Bataclan et la sortie de cet album sont séparées de 13 années donc l'artiste ne comptait pas faire la promotion de cet opus en 2018.

Ensuite, le titre est inexact, car l'album se nomme "Jihad : le plus grand combat est contre soi-même." Cela n'était sans doute pas dans le sens de ses détracteurs qui ont préféré tronquer le titre "Jihad". Lors d'une interview avec Mouloud Achour chez Clique TV, Médine est revenu sur cet album : "J'ai intitulé mon album Jihad, d'abord avec un sous-titre 'Le plus grand combat est contre soi-même', et ensuite, c'était en 2005, dans un autre contexte. Mon message à ce moment-là s'adressait à ceux qui seraient tentés de partir combattre et à ceux qui ont une définition de ce terme complètement galvaudé." Le rappeur souhaitait rappeler ici qu'étymologiquement, "jihad" signifie "effort" ou "lutte" et non automatiquement "guerre sainte". Myriam Benraad, politologue française et spécialiste du monde arabe, rappelait dans son livre Jihad : des origines religieuses à l'idéologie que "le jihad est indiscutablement l'un des termes les plus discutés et controversés de l'histoire contemporaine du monde musulman."