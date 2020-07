Julien Doré : la date de sortie et le nom de son album dévoilés

JULIEN DORE. Après trois ans d'absence, Julien Doré, qui vient d'amorcer son retour avec le single "La fièvre" et son clip, annonce que son cinquième album sortira en septembre.

[Mis à jour le 08 juin 2020 à 10h20] Le jour de son 38ème anniversaire, c'est Julien Doré qui fait une surprise à ses fans : le chanteur a dévoilé, mardi 7 juillet, le nom et la date de sortie de son cinquième album : Aimée sortira le 4 septembre 2020. "J'ai pris le temps pour lui. J'ai pris le temps pour nous. J'ai tellement hâte qu'il vous parvienne. Je le sais vrai, puissant et gorgé de fond. Sans quoi, je ne serais jamais revenu, vous le savez", assure l'artiste à son public.

Jeudi 25 juin, Julien Doré avait amorcé son retour en dévoilant un premier single, baptisé La fièvre, accompagné d'un clip. Un premier extrait plus électro, mettant l'écologie à l'honneur et pointant du doigt notre monde et ses paradoxes, qui annonce ce nouvel album, Aimée. C'est également une façon pour l'interprète de Sublime & Silence de renouer avec son public après un long silence. "Vous m'avez manqué, vous le savez. Mes silences en disent souvent bien plus que les faux-semblants usuels de cette époque", écrivait Julien Doré dans un communiqué. Et de promettre : "Sachez enfin que si je reviens c'est parce que j'ai des choses à vous dire".

Il faut dire que l'artiste avait disparu des radars depuis deux ans et la sortie de son album acoustique Vous & Moi, qui avait donné lieu à une tournée, tournée qui avait rapidement succédé à la précédente, celle du disque &, sorti en 2016. Avant lui, pendant trois ans, Julien Doré s'était éloigné des feux des projecteurs pour écrire et composer. Une remise en question qu'il semble avoir de nouveau expérimenté. "Je ne suis plus ici aujourd'hui pour sur-exister dans quoique ce soit, mais pour comprendre pourquoi j'existe parfois à vos yeux", ajoutait-il dans le même message adressé à ses fans. "Le monde a changé. Regardons nous. Écoutons nous."